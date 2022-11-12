 德国北部一列区间火车上发生持刀袭击案 | 德国新闻 | DW | 26.01.2023

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德国新闻

德国北部一列区间火车上发生持刀袭击案

周三下午，德国石勒苏益格-荷尔施泰因州一列区间火车上发生持刀行凶案件，造成两人死亡，7人受伤。行凶者已经被警方逮捕。

警方仍在对行凶者作案动机进行调查。

警方仍在对行凶者作案动机进行调查。

（德国之声中文网）周三（1月25日）下午三点左右，一列从基尔开往汉堡的区间火车上发生持刀行凶案件。

石勒苏益格-荷尔施泰因州内政部长叙特林-瓦克（Sabine Sütterlin-Waack）周三晚间在布罗施泰克（Brokstedt）火车站通报案情时说，行凶者是一名33岁无国籍巴勒斯坦人。行凶者因为受到轻伤已经被送往医院。

警方一名发言人说：“目前案件背景尚未调查清楚。”德新社从安全部门了解的消息称，有迹象显示，行凶者可能存在精神问题。

《明镜周刊》和《世界报》报道称，行凶者曾多次被警方拘捕。北德意志电台报道称，该男子有过犯罪记录。德新社从安全部门获取的信息显示，行凶者直到上周仍处于被拘留状态。

周四上午，石荷州对外通报的最新调查结果显示，前一日在区间火车上发生的持刀袭击案中遇难的两名受害者分别是一名16岁的少女和一名19岁的男性青年。

案件发生在一列从基尔开往汉堡的区间火车上。

案件发生在一列从基尔开往汉堡的区间火车上。

警方发言人表示，两名死者都是死于致命的刀伤。警方已经没收了作案工具。

案发当时，在场的群众共同制服了行凶者，直到警察赶到。

石勒苏益格-荷尔施泰因州内政部长叙特林-瓦克表示：“我向遇难者表示哀悼，向遇难者家属表示慰问。”她祝福伤者尽早恢复健康，同时对见义勇为的群众表示感谢。

德国联邦内政部长费泽尔（Nancy Faeser）对这起案件的发生表示震惊。她在推特上表示全力调查这一袭击案件的背景。

（德新社）

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