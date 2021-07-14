 德国勒沃库森化工园区爆炸致2人死亡5人失踪    | 经济纵横 | DW | 28.07.2021

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经济纵横

德国勒沃库森化工园区爆炸致2人死亡5人失踪   

位于德国西部城市勒沃库森（Leverkusen）的个一化工园区内周二（7月27日）发生爆炸，导致至少两人丧生、31人受伤，5人失踪。运营商表示，目前尚不清楚爆炸原因。 

Deutschland Rauchwolke über Chemiepark Leverkusen

爆炸发生后，黑色浓烟腾，当局敦促居民留在室内 

（德国之声中文网）本周二，德国西部城市勒沃库森一化学工业园区发生爆炸，并引发火灾，已知至少有两人死亡、5人失踪、31人受伤。其中5人伤势严重。勒沃库森位于科隆以北20公里。 

该化学工业园区运营商Currenta在爆炸后发表表示，对发生这起悲惨事故及员工丧生深感悲痛。声明称，"救援工作将继续全速进行"，寻找仍下落不明的员工。 

据德新社报道，联邦公民保护及灾难救助局将这次爆炸列入 "极威胁"级别。 

    

Rauchwolke über Chempark Leverkusen

大批应急服务人员赶赴现场 

Currenta公司称，爆炸发生在属于其设施部分的一个油罐区，爆炸引起化学物质着火。该化学园区的企业共同使用这处收集并处理有毒工业废料的油罐设施。爆炸发生后，当局敦促当地居民 "进入室内，关闭门窗"。 北威州内政部长若伊尔（Herbert Reul)透露，消防部门的抢险措施避免了第二个油罐爆炸，该油罐装有10万升高度易燃的有毒废物。

紧急服务部门称“损失惨重” 

  

《科隆日报》报道说，爆炸发生后，大量黑烟升腾； 居民报告说，在很远的地方就能听到爆炸声，爆炸产生的冲击波使远处楼房的窗户也发生摇晃。

科隆警方推文通告说，为防止造成更大损失，已关闭数条高速公路。消防员和污染检测车纷纷赶赴现场。 

勒沃库森是德国最大化工、制药康采恩之一拜耳（Bayer）的总部所在地，约有16.3万居民。 勒沃库森及周边城市要求民众关闭窗户，呆在室内的警告当天下午已经解除。但环保部门仍在继续检测当地空气质量。

  

（德新社，美联社） 

  

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