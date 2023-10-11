德国勃肯鞋：从遭受群嘲到引领风潮

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勃肯鞋作为保健鞋的形象早已不复存在，如今它成为了街头潮人的穿搭配件，拥有大批忠实粉丝。现在，这家德国公司于纽交所首度上市，一起回顾这款拖鞋的故事。
长期以来，勃肯鞋一直备受嘲笑。几年前，人们对这种符合人体工学的环保拖鞋还停留在实用但不时尚的观念上。穿着它们出国的德国游客往往会被投以异样的眼光。如今，勃肯鞋在德国甚至是全球各地都创下了销售记录。
在葛韦格（Greta Gerwig）执导的热门电影《芭比》中，标志性的勃肯鞋也大放异彩。在电影里，过惯刻板印象生活的芭比放弃了高跟鞋，换上一双经典的棕色勃肯鞋，去探索芭比乐园之外的「真实世界」。这一场「客串」片段大大地刺激了勃肯鞋的销售。
生产勃肯鞋的德国公司已有200多年历史，经验丰富的鞋匠约翰·亚当·勃肯（Johann Adam Birkenstock）于1774年创立该公司。康拉德·勃肯（Konrad Birkenstock）于1897年发明了第一款合脚鞋垫，这成为这家制鞋商的关键性时刻，但距离勃肯鞋开始流行还需要一段时间。
转折点出现在他的孙子卡尔·勃肯（Karl Birkenstock）时期。 1963年，他开始销售一种矫形拖鞋，这种鞋的重点在于其功能性和高质量，而不是美观。在早期，医疗专业人员是这款鞋的主要消费者，在诊所和医院常常能看到它们的踪影。
1966年，德裔美国人弗瑞瑟（Margot Fraser）在德国停留期间发现了这种鞋，随后她以加州为据点开始在美国销售勃肯鞋。从20世纪70年代起，这种鞋开始在嬉皮士之间流行，外表笨重的勃肯鞋因此成了反主流文化和非传统主义的象征。
勃肯鞋还在一首朋克歌曲中留下印记，1994年，美国朋克摇滚乐队NOFX推出了一首名为「杰夫穿着勃肯鞋」（Jeff Wears Birkenstocks）的歌曲，歌词中提到的杰夫就是这双鞋的主人公。 NOFX乐队主唱胖迈克（Fat Mike）写这首歌的目的是嘲讽杰夫的「嬉皮拖鞋」，胖迈克认为这种嬉皮鞋与朋克摇滚一点也不搭。
苹果公司创始人乔布斯（Steve Jobs）早就是个勃肯迷。这位已故企业家的破旧拖鞋在2022年的一次拍卖会上拍出了近22万美元的高价。
自20世纪90年代以来，勃肯鞋在时尚界的地位日益提高。它与迪奥（Dior）、瑞克·欧文斯（Rick Owens）和华伦天奴（Valentino）等奢侈品牌的合作促进了其形象改变。一张超级名模凯特．摩丝（Kate Moss）穿着勃肯鞋的照片也让该品牌成为时尚的象征。另一位名模海蒂·克鲁姆（Heidi Klum）则在2003年设计了其独特的勃肯鞋款（上图）。
2021年初，由贝尔纳·阿尔诺（Bernard Arnault）和他的奢侈品集团LVMH持有股份的私人投资公司L Catterton收购了勃肯。据估计，当时勃肯的品牌估值约40亿欧元。
专家估计，勃肯首次公开募股的价值将超过80亿欧元。这可能会让现况产生变化，比如这个家族企业的所有权结构。不过，制造总部仍将维持在德国，95%的勃肯产品都在德国生产。
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