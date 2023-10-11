德国勃肯鞋：从遭受群嘲到引领风潮

勃肯鞋也能性感吗？

自20世纪90年代以来，勃肯鞋在时尚界的地位日益提高。它与迪奥（Dior）、瑞克·欧文斯（Rick Owens）和华伦天奴（Valentino）等奢侈品牌的合作促进了其形象改变。一张超级名模凯特．摩丝（Kate Moss）穿着勃肯鞋的照片也让该品牌成为时尚的象征。另一位名模海蒂·克鲁姆（Heidi Klum）则在2003年设计了其独特的勃肯鞋款（上图）。