德国动画大片：1989的那一年

（德国之声中文网）柏林墙倒塌30周年、两德统一29周年系列

周一大游行，以莱比锡尼古拉教堂为起点，为东德倒台拉开序幕，推动柏林墙的倒塌。特别是1989年10月9日的大游行，被视为这场和平革命的转捩点。今年，莱比锡也为此举行了许多纪念活动。还有一部德国动画大片也以1989年的莱比锡为背景，于10月上映。这部动画影片《弗利茨：巨变中的神奇故事》（Fritzi: eine Wendewundergeschichte）以孩子们可以理解的方式，讲述了柏林墙倒塌的前后背景。它以平静的画面衔接和忠于历史的画面表达，反映出莱比锡在德国历史上这重要一章中的情境。

电影的主要情节是一对小学四年级的好朋友弗利茨和索菲。索菲和妈妈一起在暑假去匈牙利度假，不过，就从那里逃到了西德。于是，这对好朋友分开了。弗利茨希望见到索菲，也因此逐渐卷入到抗议示威中，直到这场抗议运动最终推倒了柏林墙。

电影改编自汉娜·绍特（Hannah Schott）的一本儿童书，名字就叫《弗利茨也在：巨变中的神奇故事》（Fritzi war dabei: Eine Wendewundergeschichte）。

女主角小女孩弗利茨与朋友索菲的小狗Sputnik

作者绍特向德国之声表示，一家出版社联系她写这本书，因为在德国没有为少年儿童、也就是小学三四年级以上的孩子们撰写的有关柏林墙的儿童书。绍特曾多次前往前东德，她在那里有亲戚。

影片中的莱比锡

这本书写好后，绍特也去一些小学校，给孩子们朗读书中的故事。她说："10年前，德东地区的孩子们还比西德的孩子们多了解一点。如今，大家几乎都一无所知了。我对自己说，好吧，或许这是件好事，因为这说明孩子们根本无法再想象德国曾经分裂成两个。"

影片中的莱比锡大游行

绍特说，她最近去了北威州的一所小学，给五年级的孩子们朗读。"他们完全不知道德国曾经是两个国家。"她还去了亚琛一所小学，给三年级的小朋友读书。"他们很有把握，说德国曾经分成南德和北德，中间的界线大概在法兰克福附近。我就问小朋友们：谁知道其中一个国家的名称是什么？有一个小朋友说：叫NDR（编者注：这其实是北德意志电台的缩写，实际上，两德分裂时的名称分别是BRD和DDR，联邦德国和民主德国）。"