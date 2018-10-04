德国加速推出《移民法》 中国移民的新选择？

（德国之声中文网）对于德国这样一个至今还没有真正意义的移民法的国家来说，新的移民法草案可谓迈出了历史性的一步。德国联盟党和社民党组成的大联合政府如今就移民法草案的具体内容达成一致，并已经通过了劳动部、经济部和内政部的认可，预计将于2018年12月19日由德国内阁正式推出。

对于常年关注德国移民法规的移民律师卡艺（Katrin Kunst）来说，新的《移民法》有诸多亮点。最重要的是，她认为这是德国第一部真正顾及了经济界对专业人才需求的法律条款。与现有的法规政策不同，第一部移民法草案取消了对申请人行业和教育背景的严格限制。规定在德国能够找到职位的外国专业人员或高校毕业生有权在德国的各个领域就职。前提是申请人具有相关资质。到目前为止这种资质通常来说至少必须是大学毕业文凭。而新的移民法则向有行业经验或职业教育背景的人打开了移民德国的大门。

对于德国陆德律师事务所的资深法律顾问沈媛来说，这也是德国新推出的《移民法》草案与现有的《外国人法》相比最突出的不同之处。这意味着，德国扩大了引进人才的范围。除了大学毕业生以及短缺人才之外，德国将吸引移民的范围扩大到了有专业技能的人才。"说的通俗一点，中国的技校和专科院校的毕业生以前很难到德国工作"，新的《移民法》草案则为这类人群提供了工作移民至德国的可能性，沈媛告诉德国之声。

亮点多多的新《移民法》

到目前为止，德国在向申请工作永久居留的申请者发放蓝卡时，对申请者的年收入有一定的要求。据现有标准，所有非欧盟申请者的最低工资不得低于每年52000欧元，对于自然科学、数学、工程、IT领域和医生等人才短缺领域的申请者来说，这一标准可以降至每年40560欧元。政策制定者希望通过这种设定最低工资的方式吸引高级专业人才进入欧盟。

如今德国新的《移民法》草案没有对最低工资作出硬性规定。对于德国亚历克斯房地产有限责任公司（Alexis Immobilien GmbH ）从事海外资产配置业务的投资移民高级顾问Selina Wang来说，这是新推出《移民法》的最大亮点。因为对于有技术移民意愿的中国申请者来说，他们不用必须找到工资丰厚的职位就可以实现技术移民。但Selina Wang也指出，到目前为止德国各地的移民局在审批投资者签证及永久居留申请时都没有一个具体量化和统一的标准。很多时候要看地方移民局的办事人员自身对政策的解读。她希望，新的《移民法》可以结束这种凡事要看移民审查官员心情的现状。

德国《移民法》草案的另一大亮点是：取消了目前针对非欧盟国家就业申请者的所谓"优先审核"（Vorrangprüfung）限制。到目前为止，一个非欧盟地区申请者在德国哪怕找到了雇主，签署了工作合同，仍然需要得到德国劳工局的认可。劳工局会审查在欧盟以及德国范围内有没有类似的人才或待业人员能够从事相关工作。只有在无法找到合适欧盟范围内从业者的情况下，德国劳工局才会向非欧盟国家申请者发放工作许可。新的《移民法》取消了这一审核制度。对于沈媛律师来说，这是德国移民政策思维的一种转变。以前的思路是官方需要先审核德国经济是否需要申请者进入就业市场。而新草案的思路则是只要申请者能找到工作，就证明德国经济是需要他们的。

但新的《移民法》也为重新引入"优先审核"制度留下了余地。其中规定在某一地区的就业市场确实有所需要的情况下，政府有权保留或重新启动"优先审核"制度。所以说，新的《移民法》所具备的另一大功能就是在保障本地人就业以及吸引第三国人才之间做到良性平衡。

为求职者降低门槛

德国新《移民法》也大大降低了非欧盟国家就业者进入德国寻找就业机会的门槛。规定有专业背景的人才或高校毕业生可以在没有得到具体就职邀请的情况下，进入德国半年寻找工作。但前提是他们在此期间不能申请领取社会福利，而且具备从事其专业背景职业所必须的德语水平。在进入德国之前，申请者必须证明有足够的经济实力支付在德国寻找就业岗位期间的生活费用。德国劳工部有权推出规定，限制不给予发放求职签证的就业领域。但对于25岁以下的在校或正在接受培训的年轻人来说，他们可以申请为期半年的签证，在德国寻找接受职业教育或高等教育的机会。移民律师卡艺指出，德国虽然目前在这一领域已经向年轻民众开放了一些培训机会，但总的来说还少之又少。

另外到目前为止，德国虽然已经为非欧盟国家从业资格认证打开了一定的通道，但过程仍然十分冗长而复杂。新的《移民法》规定，那些拥有职业教育学历，但其学历还没有得到德国官方认证机构承认的申请者"在特定的情况下"，可以先进入德国之后再"有限制"地申请从业资格认证。同时，申请者仍然可以利用德国现有的机制，在进入德国后申请获得相关行业的从业资质。如果申请者已经获得了具体的就业岗位，而且只差一小部分从业资质，雇主应该向就业者提供补充获取相关资质的可能性。

专家：新法掀起中国移民潮

包括Selina Wang、沈媛律师、移民律师卡艺在内的专业人士相信。如果德国《移民法》的草案内容最终具备法律效力，而且其辅助性条款都能够保障实施的话，会引发从中国申请赴德求职以及工作移民的人数大幅增加。移民律师卡艺认为，从法律的角度上来说新的《移民法》的实际操作性很高，很多规定都可以迅速实施。这在德国有关外国人法的立法历史上"是很少见的"。她认为，德国技术人才缺乏的困境其实早就存在，推出《移民法》是德国"早就该走出的一步"。

沈媛律师则指出，新《移民法》触动中国人赴德技术移民潮的前提是相关信息能够被中国民众了解。从目前德国驻中国大使馆的官方中文网页信息发布来看，还没有专门体现新《移民法》草案的内容。另外沈媛指出，新的《移民法》允许申请者在德国就业的前提是他们能够在德国找到工作岗位。而对于生活在中国的普通民众来说，目前还很缺乏提供德国就业信息的平台。而且如果想让新的政策能够吸引中国专业人士申请，就必须扩大现有的在中国学习德语的可能性。

沈媛律师建议，现在有意向工作移民至德国的中国民众可以开始关注德国各大官方网站公布的就业信息，比如德国劳工局提供的就业信息或者像德国国际合作机构(GIZ)这类组织推出的德国双轨制就业培训信息。另外，德国联邦政府也已经为吸引专业人才进入德国建立了名为"make it in germany"（https://www.make-it-in-germany.com/en/）的网站，里面提供了与在德国学习、就业、以及申请家庭团聚等方面的各种信息。申请者还可以通过该网页提供的信息寻找就职机会。