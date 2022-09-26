德国加码防疫措施 秋冬感染潮已经开始

能源危机和通货膨胀已经使得德国老百姓对即将到来的冬天忧心忡忡，如今新冠病毒也要来“凑热闹”：德国卫生部长警告称，新一波感染潮已经开始。从10月1日起，德国开始局部重新收紧防疫措施。
（德国之声中文网）根据罗伯特-科赫研究所（RKI）周六早晨公布的数据，全德国“七日感染率”（七天之内平均每十万居民中新增感染）已经达到497，与上周300出头、上个月200多的水平相比明显增高。
尽管如此，专家估计这个数据也非常不完全——因为只有核酸PCR测试呈阳性的才被纳入统计，而有不少轻症感染者可能只是做了快筛测试，并没有去接受核酸检测。在这样的情况下，德国在过去一天之内也登记了73856例新增感染病例，116个死亡病例。
当然这些都是联邦政府指定的“基础版”防疫措施，各联邦州还有权追加更多的防疫规定，比如除了公共交通工具（巴士、地铁等）之外，也在商店和餐馆里重新要求人们佩戴口罩，或者是在文化、体育设施内，允许人们在提供当日阴性测试证明的情况下不戴口罩。中小学和幼儿园也可能重新引入定期检测的机制，或者重新要求五年级以上的学生在教室内戴口罩等。
周五，德国卫生部长劳特巴赫（Karl Lauterbach）呼吁人们采取预防措施和疫苗接种，以做好准备迎接即将到来的秋冬季感染高峰。不过他也强调，今年德国比去年秋天准备得更加充分。和他一同出席新闻发布会的科赫研究所长维勒（Lothar Wieler）也表示，希望人们保持谨慎，但是也“无需过度担忧”。
维勒指出，从整体上看，入秋以来德国急性呼吸道感染病例数量激增，不过目前最多的应该是普通感冒，其次是新冠病毒感染和包括流感在内的其它病毒。
根据科赫研究所的统计，从新冠疫情爆发以来，德国登记在册的感染病例已经接近3339万，但是实际感染人次应该远远高于这个数字，因为有很多感染病例并未被发现或者没有登记。
（德新社、明镜在线）
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