德国加码防疫措施 秋冬感染潮已经开始

（德国之声中文网）根据罗伯特-科赫研究所（RKI）周六早晨公布的数据，全德国“七日感染率”（七天之内平均每十万居民中新增感染）已经达到497，与上周300出头、上个月200多的水平相比明显增高。

尽管如此，专家估计这个数据也非常不完全——因为只有核酸PCR测试呈阳性的才被纳入统计，而有不少轻症感染者可能只是做了快筛测试，并没有去接受核酸检测。在这样的情况下，德国在过去一天之内也登记了73856例新增感染病例，116个死亡病例。

进入10月，德国开始实行新的防疫规定，在全德国统一执行的措施主要包括：

当然这些都是联邦政府指定的“基础版”防疫措施，各联邦州还有权追加更多的防疫规定，比如除了公共交通工具（巴士、地铁等）之外，也在商店和餐馆里重新要求人们佩戴口罩，或者是在文化、体育设施内，允许人们在提供当日阴性测试证明的情况下不戴口罩。中小学和幼儿园也可能重新引入定期检测的机制，或者重新要求五年级以上的学生在教室内戴口罩等。

卫生部长：德国已经处在新一波感染高峰的开端

劳特巴赫在周五的新闻发布会上

周五，德国卫生部长劳特巴赫（Karl Lauterbach）呼吁人们采取预防措施和疫苗接种，以做好准备迎接即将到来的秋冬季感染高峰。不过他也强调，今年德国比去年秋天准备得更加充分。和他一同出席新闻发布会的科赫研究所长维勒（Lothar Wieler）也表示，希望人们保持谨慎，但是也“无需过度担忧”。

维勒指出，从整体上看，入秋以来德国急性呼吸道感染病例数量激增，不过目前最多的应该是普通感冒，其次是新冠病毒感染和包括流感在内的其它病毒。

根据科赫研究所的统计，从新冠疫情爆发以来，德国登记在册的感染病例已经接近3339万，但是实际感染人次应该远远高于这个数字，因为有很多感染病例并未被发现或者没有登记。

（德新社、明镜在线）

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