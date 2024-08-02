德国加入联合国军司令部 维护韩半岛稳定

德国如今作为第18个国家，加入联合国军司令部。该军事组织旨在确保朝鲜半岛的停火状态。德国国防部长表示，欧洲与印太的安全紧密相连。

（德国之声中文网）德国成为美国领导的联合国军司令部新成员，希望为该地区稳定作出一份贡献。德国国防部长皮斯托里乌斯表示，作为第18个成员国，德国将为在韩国的这一军事组织作出何种贡献，还将与伙伴国磋商。

皮斯托里乌斯在韩国平泽市联合国军司令部基地“汉弗莱营”还宣布，联邦国防军9月将在韩国展示其现代侦察机A319 OH，亦称飞行眼。该侦察机将可在特定时间内参与使命。“由此，可在空中观察对军备控制协议的遵守情况”，皮斯托里乌斯说道。

皮斯托里乌斯还表示，欧洲与印太的安全紧密相连，这也显示在新近俄罗斯总统普京与朝鲜当权者金正恩的结盟上。

德军远赴印太 忧心中国扩张 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

自1950-1953年朝鲜战争以来，联合国军司令部旨在确保当时达成的停火条件得到遵守。该司令部在朝韩非军事区韩方一侧有决定权。绵延240多公里的军事缓冲区是在韩战结束后，沿着38度纬度线穿越朝鲜半岛设立的，是今天实际上的边境线。

目前，朝鲜半岛局势紧张加剧。两年来，朝鲜显著扩大导弹试验，并对美国和韩国发出更尖锐的言辞。当权者金正恩多次发出加强备战的呼吁。

德国军舰航向南中国海执行印太部属 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

（德新社、路透社）

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