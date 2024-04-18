德国副总理哈贝克突访乌克兰

（德国之声中文网）德国副总理哈贝克周四（4月17日）突然抵达乌克兰进行访问。

此次访问正值俄罗斯每天对乌克兰发动空袭，特别是针对发电站等乌克兰基础设施的破坏。

哈贝克此行的目的

哈贝克在抵达基辅火车站时说，他此行是因为乌克兰需要一切可以获得的支持来争取自由。

“这的确是一场为了自由的战斗。”哈贝克说，“是的，乌克兰正在反对普京的侵略，为自决而战，为领土完整而战，但这也是为团结和建设欧洲的价值观而战。”

当天晚些时候，哈贝克预计将会见乌克兰总统泽连斯基、副总理兼经济部长斯维里登科和能源部长加卢先科等人。

哈贝克也是德国经济事务部长。他此行的目的是为6月在柏林举行的重振乌克兰会议做准备，该会议将重点讨论乌克兰因俄罗斯战争而产生的重建需求。

德国总理肖尔茨的内阁上周批准了乌克兰经济重建的15点计划。

该一揽子计划包括为乌克兰中小型公司提供财政补贴和低息融资，以及为德国公司提供投资担保。

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乌克兰邻国也感受到俄罗斯威胁

乌克兰在抵御俄罗斯入侵的战争中面临着日益严峻的形势。几个月来，基辅一再呼吁其盟国提供更多弹药和更多防空资源。与此同时，俄罗斯军队最近几周在乌克兰东部占领了一系列领土。

哈贝克预计将前往乌克兰邻国摩尔多瓦会见总理雷切安。该国亲西方的领导层正在努力加入欧盟，并认为本国也面临着来自莫斯科的安全威胁。

（德新社）

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