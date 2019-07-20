德国副总理：不赞同参与霍尔木兹海峡护航使命

（德国之声中文网）即使柏林承认，对保障国际通商安全同样负有责任，但从政治角度出发，也无法与美国一起在波斯湾行动。德国政府副总理兼财政部长肖尔茨（Olaf Scholz）表示不赞成德国参与美国所要求的霍尔木兹海峡护航行动。

这位社民党人士周三（7月31日）在接受德国电视二台采访时表示，他在这一问题上持强烈质疑态度。他指出，很多人也持这一立场。肖尔茨强调，必须阻止该地区局势激化、蔓延。在被问及大联合政府是否在相关问题上立场一致时，他回答说，"是的。这是我得到的印象。"

本周二传出消息称，美国正式要求德国对在霍尔木兹海峡保护油轮通航的国际军事联盟提供支持。英国此前曾建议欧洲组织自己的保护海湾自由通航的海军使命。

在被问及联邦政府是否已正式拒绝美国的要求时，肖尔茨副总理说，德国的相关立场并非"从昨天起"才是众所周知的。他指出，"很多人说过，我们希望同我们在欧洲的法国、英国伙伴讨论，如何观察相关局势，但没人说过现在所要求的这样的使命"。

肖尔茨指出，在海湾地区实施保护民用通航的海军使命"有些操之过急"。他强调，若能阻止伊朗和其它冲突方之间产生"持久的激化局面"，就是对通航的一种良好的保护。肖尔茨警告说："若当地发生一场真正的军事冲突，那将是最糟糕的事情，通航就真正受到了威胁。"

自美国退出国际伊朗核协议、实施新制裁措施以来，海湾地区紧张局势明显加剧。从今年5月起，发生了一连串船只遇袭事件。华盛顿指控伊朗革命卫队要为此负责。本月20日，伊朗在位于波斯湾和阿曼湾之间的霍尔木兹海峡扣留了英国 "斯坦纳帝国号"（Stena Impero） 油轮。

凝炼/叶宣（德新社、法新社）