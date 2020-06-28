德国副外长：气候保护不能没有中国

德国之声：德国联邦总统现在也提醒欧盟以及作为欧盟轮值主席国的德国，应该向北京发出明确的声音。您是在这样作吗？

罗特：这是对欧盟、对欧盟的外交和安全存在至关重要的一个中心议题：我们能不能用同一个声音说话，尤其是在国际舞台上对那些有时让我们感到困难、与我们发生矛盾、同我们有不一样价值观的伙伴。在这方面，与中国之间的交流，包括批评性的交流是一个十分核心的内容。

德国之声：欧盟-中国峰会原本是德国欧盟轮值主席国任期内最重要的日程之一，现在被推迟了。但德国希望把有关议题放到桌面上来谈，您有着怎样的期待，以至于坚持一定要举行这场峰会？

罗特：我们并不是坚持一定要举行峰会，我们已经把会议推迟了一次，因为我们认为必须面对面地谈，而不能通过在线的形式。考虑到我们本届欧盟轮值主席任期内的重点议题之一将是气候保护，说实话我难以想象，如果中国不履行自己的气候保护责任，一个国际层面上雄心勃勃的气候保护计划会成为现实。让我感到有些沮丧的一个现象是，谈到与中国的关系，人们往往只局限于贸易和经济政策方面。这当然很重要，但同时我们还应该关注的第二个问题是，我们能否与中国结成一个有雄心的气候保护同盟；第三，我们当然注重价值观问题，比如人权政策的问题，是我们无法回避的，欧盟对自己的定义首先是一个价值观和法治的联盟，而不仅仅是一个大的内部市场。

欧盟与中国的关系并不仅限于经贸

德国之声：为了让自己的立场得到中国的重视，欧盟需要团结一致，用一个声音说话。如果看看"17+1"（中国与中东欧国家合作）这样的倡议，（欧盟）团结一致似乎无从谈起。您打算如何说服小成员国和西巴尔干地区的欧盟候任国家更加看好欧盟27国，而不是"17+1"这样的倡议？

罗特：欧盟没有能向大家充分展示它的实力和潜力，有时甚至做不到积极地谈论已经取得的成就。就拿西巴尔干地区来说，在抵御新冠疫情方面，欧盟向这一地区提供了33亿欧元的资金支持。尽管如此，还是有时会产生错误的印象，觉得中国和俄罗斯等其它国家的作为更加积极。我们必须提升我们的可见度，必须有情感的流露，让人们更明确地意识到，欧盟不是一个技术官僚组织，我们的任务是，把人们急迫关注的问题提到议事日程上来，解决他们面对的问题。

德国之声：德国欧盟轮值主席国任期内要面对的另一个挑战是土耳其，双方有一系列矛盾冲突点。奥地利称土耳其不再是欧盟可信赖的伙伴，要求与之划清界限。您的要求是什么？

罗特：在关注土耳其的时候，我们不能忘记该国批判性的公民社会。目前的局势当然充满困难，在人权、民主、法治国家方面出现了倒退。但我们应该继续向那些分享我们价值观的土耳其人传递明确的信号：如果土耳其重新朝我们的方向接近，就有机会重启目前实际上被搁置的入盟进程。