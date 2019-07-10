 德国前门将要助力中国实现足球梦 | 足坛体坛 | DW | 15.07.2019

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足坛体坛

德国前门将要助力中国实现足球梦

新近受聘为北京体育大学客座教授的前德国国家队门将奥利弗·卡恩（Oliver Kahn）愿助中国实现成为世界级足球大国的梦想。

Oliver Kahn (picture-alliance/J. Niering)

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无论是拜仁慕尼黑、多特蒙德或是沃尔夫斯堡，都希望在中国市场上分一杯羹。如今，一支来自德国埃森的小球队也进军中国，他们将管理全面电子化，会员只要支付会费就能投票决定球队大小事。 (27.01.2019)

人傻钱多，这句话曾被许多人用来形容中国的足球圈。而在连续多年大笔引进外国球星，国家队表现却依然疲软无力之后，中国足球似乎开始了目光长远的思想变化。目标依然是：登上世界足坛巅峰。亚洲杯四分之一决赛将是衡量这一转变成效的一次重要测试。 (22.01.2019)

科隆足球俱乐部昔日前锋安东尼·莫德斯特离开中国免费转会到科隆。 2017年，莫德斯特从科隆高价转会中国天津权健队。现在他零身价提前走人，为此面临吃官司的危险。 (19.11.2018)

在俄罗斯足球世界杯的赛场上虽然没有中国队的参加，但是中国元素已经渗透进入世界杯。本台专栏作者泽林认为，未来中国在国际足球经济中的影响还将明显加强。 (29.06.2018)

（德国之声中文网）近日受聘为北京体育大学客座教授的这位三届世界最佳门将对德新社表示，他认为，"从原则上讲，中国走在正途上。"。他指出，中国人已认识到，"必须从内部出发求发展" 。

卡恩"教授"和他4年前创办的守门员训练学校"Goalplay"愿在培养中国守门员及守门教练方面提供重要帮助。卡恩指出，"有一个好门将是关键"，"各国都越来越认识到了这一点"。他称，在对中国国家队赛事的分析中，他发现，要是能避免门将的两次失误，中国队本来或许就能取得参加2018俄罗斯世界杯的资格。

Deutschland-Saudi Arabien Oliver Kahn (picture-alliance/Sven Simon)

卡恩驰骋球场多年，现在是电视体育评论员

酷爱足球的中国领导人习近平呼吁全国上下加大努力，使本国足球提升至世界水平。卡恩表示，对中国足球而言，机不可失，眼下时机正合适。2023年，中国将主办亚洲杯，并还希望获得一次世界杯赛的主办权。中国面临的下一个挑战是获得2022卡塔尔世界杯的参赛资格。

卡恩表示，他感觉到，"中国人雄心勃勃"，"在这里，足球方面什么都可能发生"。他说，他愿意和Goalplay一起，也在中国扮演某种"物色人才者"的角色。他相信，能在中国国内发现"伟大的天才"。

他说，由于在体育大学任教，未来将更频繁来中国。卡恩表示，"客座教授是一个大荣誉"，北京体大是中国最大的体育教学机构，也是全球最大的体育高校之一，"再说了，我一直就想当教授呢。"

 

凝炼/洪沙（德新社）

 

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非常德国之五花八门

Symbolbild | Autobahn (picture-alliance/dpa/S. Stein)

德国高速公路真的不限速？

大名鼎鼎的德国高速公路据称不限速。但实际上，这个说法并不确切。在德国高速公路上驾车，也必须注意有关时速的规定。  

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