德国前门将要助力中国实现伟大足球梦

（德国之声中文网）近日受聘为北京体育大学客座教授的这位三届世界最佳门将对德新社表示，他认为，"从原则上讲，中国走在正途上。"。他指出，中国人已认识到，"必须从内部出发求发展" 。

卡恩"教授"和他4年前创办的守门员训练学校"Goalplay"愿在培养中国守门员及守门教练方面提供重要帮助。卡恩指出，"有一个好门将是关键"，"各国都越来越认识到了这一点"。他称，在对中国国家队赛事的分析中，他发现，要是能避免门将的两次失误，中国队本来或许就能取得参加2018俄罗斯世界杯的资格。

酷爱足球的中国领导人习近平呼吁全国上下加大努力，使本国足球提升至世界水平。卡恩表示，对中国足球而言，机不可失，眼下时机正合适。2023年，中国将主办亚洲杯，并还希望获得一次世界杯赛的主办权。中国面临的下一个挑战是获得2022卡塔尔世界杯的参赛资格。

卡恩表示，他感觉到，"中国人雄心勃勃"，"在这里，足球方面什么都可能发生"。他说，他愿意和Goalplay一起，也在中国扮演某种"物色人才者"的角色。他相信，能在中国国内发现"伟大的天才"。

他说，由于在体育大学任教，未来将更频繁来中国。卡恩表示，"客座教授是一个大荣誉"，北京体大是中国最大的体育教学机构，也是全球最大的体育高校之一，"再说了，我一直就想当教授呢。"

凝炼/洪沙（德新社）