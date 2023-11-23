德国前政界高层受批评：沙尔平成"中国传声筒"？

（德国之声中文网）德国电视一台Report Mainz节目报道说，沙尔平（Rudolf Scharping）这位德国前国防部长、社民党主席、莱法州州长在接受中国媒体采访时，在镜头前表示，中国"法治国家建设正在进行中"，中国的体制与"我们传统上对独裁的设想"不能相提并论。

在中国"有商业利益"

沙尔平2002年底结束政治生涯后，成立了一家咨询公司。在该公司网页上写道，他为汽车、机械、化工、医药等领域提供咨询。网页上还特别写道，2012年也在北京成立了顾问公司，"由此立足于中国市场"。网页上也列出了他从政时期的头衔。

Report Mainz节目向沙尔平发出采访请求，但他没有回答其中的问题。但他通过一位律师回答说："我在不同的媒体和平台一再就批评性议题如人权发言，也就中国法治国家及民主方面需要作出批评的地方表态。我也认为，尽管存在根本性的不同，一些世界范围内的挑战如和平、气候变迁等，仅能通过共同的对话解决。"

诺丁汉大学政治学者福尔达（Andreas Fulda）向该节目表示，他的印象是，沙尔平在中国"有商业利益"。福尔达认为，假如沙尔平不是以"前德国政界领袖"的身份去从事这一行业，可能问题会小一些。

沙尔平咨询公司与中方主办中德经济对话会议

两周前，第十届中德经济对话会议举行，这次是在达姆施塔特市。该会议由沙尔平战略咨询公司以及中国经济联络中心等主办。中国外交部网站上写道，会议由"德国社民党前主席、前国防部长沙尔平主持"。

德国电视一台报道说，今年，图林根州经济部长蒂芬泽（Wolfgang Tiefensee，社民党）参加了会议的正式晚宴。曾历任德国环境部长、经济部长和外长的加布里尔（Sigmar Gabriel）据称仅出席会议前的非正式晚餐并与中国大使会晤，之后在会议开始前就离开了。而据中国经济联络中心网站信息，德国联邦议院德中关系议员小组主席弗里德里希也出席相关会议活动。

德国电视一台采访了一位出席该会议的人士。这名人士表示，他的印象是，侵犯人权或者有关中国存在的问题并不是会议讨论的议题，"更多是目前对中国政治和社会的批评性立场"被视为一个大问题。

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合办单位"中国经济联络中心"直属中联部

而"中国经济联络中心"（CECC）网页上的自我介绍说，该机构是"中共中央对外联络部直属"单位。

今年7月，德国联邦宪法保护据发出安全警示：有关部门在与"中共中央对外联合部"（中联部）接触时，要"特别小心谨慎"，因该部门等同于作为一个情报部门"运作。

德国电视一台报道说，中国驻德国大使馆驳斥了相关指责，称中联部是"公开透明的，绝不是某些机构污蔑所称的'秘密或情报部门'"。

然而，汉学家马晓月（Mareike Ohlberg）向德国电视一台表示，正是"中国经济联络中心"下属中联部这一性质，让人推测其主要目的并不仅仅是经济联络，而"明显是（中共）自身施加政治影响"的一部分。

社民党：不代表该党

一位社民党发言人则向德国电视一台Report Mainz节目书面表示，沙尔平作为该党主席的年代，"距今已有近25年了"。沙尔平"不再是社民党的任何代表，而是仅作为他个人"。

德国联盟党议会党团人权事务发言人布朗特（Michael Brand）向该节目表示，他认为沙尔平"出卖了自己的灵魂"，成为"史上最大独裁的工具，威胁我们的自由和生活方式"。

中国驻德国大使馆则回答该节目的询问说，沙尔平"长期"在促进中德交流合作中扮演"有建设性和关键的斡旋者角色"。

《法兰克福汇报》去年2月也曾报道如今75岁的沙尔平及其咨询公司与中国有关的业务。文中称，沙尔平自己估计，在过去15年里，他在中国停留的时间总共有五六年。疫情期间明显变少，因为他觉得隔离并不是趣事。文中也写道沙尔平对中国的观点，认为不应以欧洲的标准去评判中国有14亿人口、在共产主义、资本主义和儒家之间转换的体制。

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（德国电视一台、法兰克福汇报）

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