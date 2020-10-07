德国前总理施密特的艺术收藏

（德国之声中文网）无论是在公开场合还是私底下，德国前总理赫尔穆特·施密特（Helmut Schmidt，1918-2015）对艺术都赞不绝口。 例如，众所周知，他热衷弹奏钢琴而且颇有天赋。

而在担任德国总理期间他也毫不掩自己对艺术的挚爱。1979年，他请人将亨利·摩尔（Henry Moore）的雕塑《两种巨型》(Large Two Forms)竖立在前西德首都波恩的总理府前。1981年在对东德进行访问期间，施密特也想着要去居斯特罗大教堂（Güstrower Dom）参观，以便能看到恩斯特·巴拉赫（Ernst Barlach）的雕塑《悬空的人》（Der Schwebende）。

出于对巴拉赫的崇拜，施密特和夫人也曾经常去汉堡的恩斯特·巴拉赫博物馆（Ernst Barlach Haus）参观。现在，该博物馆联合赫尔穆特和洛基·施密特基金会和联邦总理赫尔穆特·施密特基金会一同向人们展出这对著名夫妇的私人收藏，其中包括约150件绘画和雕塑作品。

'认真收集的大杂烩'

赫尔穆特和洛基·施密特(1919-2010)几十年来一直在收集艺术品，结果正如博物馆馆长卡斯滕·穆勒(Karsten Müller)所言，形成 „认真收集的大杂烩"。公平而言，尽管他们对艺术充满热爱，但两人并不是艺术专家。

"他们不是严格意义上的艺术收藏家。他们并不是被一种激情所驱使，想要得到这幅或那幅作品，我认为，他们大多是在参观画廊或者浏览拍卖目录等情况下，遇到两人都喜欢的作品然后买下。"穆勒在接受北德意志电视台的采访时如是说。

艺术作为世界政治舞台的背景幕

施密特夫妇收藏的大部分作品都被悬挂或摆放在他们位于汉堡朗根霍恩（Langenhorn）的私人住宅中，该住宅位于中产阶级的住宅区。

这里也是这位前总理曾经接待过不少国宾的地方。其中包括时任苏联领导人列昂尼德·勃列日涅夫(Leonid Brezhnev ，1906-1982)和时任法国总统吉斯卡尔·德斯坦(Giscard d'Estaing，*1926)。因此在某种程度上可以说：施密特在自己的客厅里处理世界政治事务。

赫尔穆特和洛基·施密特基金会的总经理斯特凡·赫姆斯（Stefan Herms）表示，施密特夫妇收藏艺术品并没有任何特别的意图。他们的收藏主要是基于 "个人的情感决定"。

艺术在施密特家扮演着重要的角色，大量画作被密集且随机地悬挂在墙上，这种灵感来自于彼得堡挂画风格。然而，由于施密特夫妇没有对他们往往相当珍贵的作品进行专业的护理，他们收藏的众多作品不得不在今年夏天进行修复。而赫尔穆特·施密特又是一个重度吸烟者，这对保持艺术品的最佳状态有害无利。

德国前总理施密特夫妇衷情表现主义艺术 埃米尔·诺尔德：大丽花 正如同很多表现主义艺术家一样， 埃米尔·诺尔德（ Emil Nolde）渴望将生活和艺术融为一体。是不是正是这一点让德国前总理施密特（Helmut Schmidt）和他的妻子洛基（Loki Schimidt）格外倾心于诺尔德的作品呢？施密特夫妇收藏了不少诺尔德的作品。

德国前总理施密特夫妇衷情表现主义艺术 保拉·莫德索恩-贝克尔：坐在沙丘上的男孩 保拉·莫德索恩-贝克尔（ Paula Modersohn-Becker）是德国一位女性画家，她曾经参与过著名的 沃普斯韦德（Worpswede）艺术家运动。她被看作是表现主义和现代主义的先驱。她喜欢使用生动的配色方案，在简洁的基础上构建起一种绘画语言。这看起来很令施密特着迷。施密特收藏的画作中就包括莫德索恩-贝克尔绘制的这幅坐在沙丘上的男孩（ Sitting Boy in Dune Landscape）。

德国前总理施密特夫妇衷情表现主义艺术 奥托·迪克斯：皮条客 奥托·迪克斯（Otto Dix）以通过艺术发表社会和政治评论而出名，所以二战时期的纳粹政权也将他的作品批判为“堕落的艺术”。施密特夫妇收藏了不少这一时期迪克斯绘制的作品，其中就包括这幅皮条客（pimp）。

德国前总理施密特夫妇衷情表现主义艺术 卡尔·施米特-鲁特勒夫：希尔克斯村旁的波罗的海 表现主义画家卡尔·施米特-鲁特勒夫（Karl Schmidt-Rottluff）生前喜欢和好友君特·马赫梅尔（Günter Machemehl）一起在波罗的海边的度假胜地希尔克斯村（Sierksdorf）度过酷暑。很多作品都是他在那里绘制完成的，其中就包括这幅绘于1956年的希尔克斯村旁的波罗的海（Baltic Sea by Sierksdorf）。施米特-鲁特勒夫也是一位被纳粹厌恶的艺术家。施密特夫妇非常喜欢他画作中的饱和的色彩和简洁的风格。

德国前总理施密特夫妇衷情表现主义艺术 奥托·伊利埃斯：鹰石森林的落日 位于汉堡的 鹰石森林经常出现再风景画画家 奥托·伊利埃斯（Otto Illies）的作品中。一些风格独特的别墅建筑一直保存至今。其中有一处建筑曾经在1962年德国北方洪水暴发时，被施密特同汉堡地方官员用作指挥抗灾的指挥中心。

德国前总理施密特夫妇衷情表现主义艺术 恩斯特·巴拉赫：歌唱的男人 毫无疑问，施密特夫妇对表现主义雕塑家恩斯特·巴拉赫（Ernst Barlach）的欣赏程度要高于其他艺术家。他们收藏了这位雕塑家的多件作品并摆放在位于汉堡的家中。前总理施密特以其深入思考和性格内敛而闻名，很显然对艺术的欣赏品显露出他性格上完全不同的一面。 作者: Stefan Dege



从私人住宅到博物馆的艺术

北德雕塑家巴拉赫（1870-1938年）和表现主义画家埃米尔·诺尔德（Emil Nolde，1867-1956年）都属于施密特夫妇最爱的艺术家。赫尔穆特和洛基·施密特私下也与知名艺术家村沃普斯韦德（ Worpswede）保持着联系。奥托·莫德森（Otto Modersohn）、保拉·莫德森-贝克（Paula Modersohn-Becker）和弗里茨·奥弗贝克（Fritz Overbeck）的作品也是他们收藏的一部分，现在均在恩斯特·巴拉赫博物馆展出。

从此次艺术展所展出的艺术品不难看出：施密特夫妇对那些在纳粹时代被污蔑为 "堕落 "的艺术家颇为青睐。

许多参观展览的观众也许还能发现一些令人惊喜的东西，比如两个相当特别的泥塑。一件塑造的是身穿得体西装的国家首脑赫尔穆特·施密特， 而另一件呈现的则是当时与施密特竞争总理职位的挑战者--巴伐利亚州州长弗朗茨-约瑟夫·施特劳斯（Franz-Josef Strauss），他身穿当地特色皮裤，手捧满满一杯啤酒。

这张当年联邦大选时的纪念品至今已有40年的历史。但是，与其说两人是对手，不如说他们更需要彼此，这两个泥塑其实是一对盐和胡椒粉罐。"他是一个严肃的对手，"施密特如此形容施特劳斯，并将这对盐和胡椒粉罐摆放在他家的客用卫生间里。



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