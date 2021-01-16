 德国前总理：俄罗斯吞并克里米亚违反国际法 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 16.01.2021

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时政风云

德国前总理：俄罗斯吞并克里米亚违反国际法

施罗德不论是担任德国总理时还是卸任后，都被认为是亲俄派、普京的好友。不过，他近日出人意料地批评说，俄罗斯2014年吞并克里米亚半岛的行为明显触犯了国际法。与此同时，他也猛烈抨击了美国。

Deutschland Berlin 2020 | Gerhard Schröder, ehemaliger Bundeskanzler

前总理施罗德出人意料地抨击俄罗斯

DW.COM

俄罗斯反对派活动人士阿列克谢·纳瓦尔尼遭投毒之后，德国执政党和在野党内都有人提出，德国前总理施罗德应该辞去他在俄罗斯国有能源企业担任的多个职务，其中就包括北溪2号股东委员会主席一职。 

德国前总理施罗德的一番表态引起了德语媒体的关注，他在炮轰美国的同时也建议德国应与中国加强合作。一名华裔工程师涉嫌在德国窃取商业机密的消息也吸引了德媒的目光。

在柏林一家著名的大酒店，施罗德与他的韩国另一半举办了婚礼。前来庆贺的有不少政界和媒体的重量级人物。这是这位德国前总理的第五次婚姻。

(德国之声中文网) 施罗德在接受最新一期《明镜周刊》采访时说，俄罗斯吞并克里米亚显然时触犯了国际法。但是，这位德国前总理依然反对就此制裁俄罗斯，认为制裁手段无法达成任何目标。他同时也指出，不会有任何一个俄罗斯总统会让俄军重新撤出克里米亚。

除了克里米亚问题，施罗德还在其他问题上抨击了俄罗斯。他说，俄罗斯黑客对德国联邦议会发动的黑客袭击、克里姆林宫和德国选项党等极右势力保持联系，这些都表明了俄罗斯的“越线”举动。

多年来，施罗德一直引起亲俄、亲普京的立场引致德国政坛的批评。尤其引人关注的是他还在俄罗斯天然气公司(Gazprom)担任要职，并且积极为充满争议的“北溪2号”俄德输气管道站台。

在同一篇采访中，施罗德还猛烈抨击了美国。早在他担任总理期间的2002年，他就宣布德国不会在美国领导下向伊拉克派兵。

Russland Moskau 2018 | Wladimir Putin & Gerhard Schröder

施罗德一直被认为是铁杆亲俄派、普京好友（图为2018年）

现在，施罗德说：“过去几十年来我们所熟知的跨大西洋关系已经成为了历史。”他认为即将离任的特朗普总统不过是“毁掉了本来就无可救药的东西而已”。早在特朗普上台之前，美国就不再是“正义的大国”，总是对盟友颐指气使。“从奥巴马时代起就是这样，特朗普则做得更粗暴。”

施罗德预测，即便是拜登上台后，“美国优先”策略依然会延续。

文山/雨涵/(明镜周刊、法新社)

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