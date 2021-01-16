德国前总理：俄罗斯吞并克里米亚违反国际法

(德国之声中文网) 施罗德在接受最新一期《明镜周刊》采访时说，俄罗斯吞并克里米亚显然时触犯了国际法。但是，这位德国前总理依然反对就此制裁俄罗斯，认为制裁手段无法达成任何目标。他同时也指出，不会有任何一个俄罗斯总统会让俄军重新撤出克里米亚。

除了克里米亚问题，施罗德还在其他问题上抨击了俄罗斯。他说，俄罗斯黑客对德国联邦议会发动的黑客袭击、克里姆林宫和德国选项党等极右势力保持联系，这些都表明了俄罗斯的“越线”举动。

多年来，施罗德一直引起亲俄、亲普京的立场引致德国政坛的批评。尤其引人关注的是他还在俄罗斯天然气公司(Gazprom)担任要职，并且积极为充满争议的“北溪2号”俄德输气管道站台。

在同一篇采访中，施罗德还猛烈抨击了美国。早在他担任总理期间的2002年，他就宣布德国不会在美国领导下向伊拉克派兵。

现在，施罗德说：“过去几十年来我们所熟知的跨大西洋关系已经成为了历史。”他认为即将离任的特朗普总统不过是“毁掉了本来就无可救药的东西而已”。早在特朗普上台之前，美国就不再是“正义的大国”，总是对盟友颐指气使。“从奥巴马时代起就是这样，特朗普则做得更粗暴。”

施罗德预测，即便是拜登上台后，“美国优先”策略依然会延续。

文山/雨涵/(明镜周刊、法新社)

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