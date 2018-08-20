德国前外长被提名任德意志银行监事引争议

（德国之声中文网）德国最大金融机构--德意志银行周五（1月24日）宣布，选定担任过政府副总理、环境部长、经济部长和外交部长的前社民党主席加布里尔（Sigmar Gabriel）接替去年年底离职的策尔特纳（Jürg Zeltner），为该行监事会一员。

策尔特纳去夏方应聘进入监事会，但联邦金融监管机构却因顾虑他有利益冲突而予以拒绝。根据德国股市法，加布里尔将先由法院确认，然后需经由下届股东大会选举。

随着提名加布里尔，德银结束了一项长达数月的艰难人事安排。欧洲央行和德国联邦

金融监管局（Bafin）拒绝对策尔特纳的任命，原因是，它们认为，作为由德银大股东卡塔尔控制的卢森堡私营银行集团KBL董事长和投资人，策尔特纳有可能涉入利益冲突。而经由两个基金，卡塔尔占有超过6%的德银股份，从而有权在监事会中任职。

德银监事会主席阿赫赖特纳（Paul Achleitner）发表声明称，"我们非常高兴，能为德意志银行监事会争取到西格玛·加布里尔这样一位笃信欧洲的人士和跨大西洋人士"。他指出，拥有丰富经验的加布里尔将作出特殊贡献，补充监事会的能力。

利益冲突与避嫌

加布里尔加盟德银高层的计划，在德国政界和舆论引起广泛争议。在野的左翼党联邦议院党团副主席德马西（Fabio de Masi）提出尖锐批评：“所有深陷危机、司法纠纷缠身的地方，对这位社民党前主席来说，都是潜在的雇主。”德马西说，德意志银行提名加布里尔及加入监事会，并不是因为他精通银行业务，“他们想要的是他的电话簿和政界人脉，以便对总理府施加影响”。德马西呼吁，为了避免利益冲突，对政治家从商之前的“冷却期”应该有更严格的规定。 去年秋天曾有报道称，加布里尔 可能成为德国汽车业联合会的新主席。

加布里尔则为自己的选择做了辩护。他对《星期日图片报》表示，一旦有政治家退出政坛后进入经济界，立刻会遭指责，好像他“出卖了自己的灵魂”。他问道：从政之后到底还能干什么？“不该过早领退休金、不能当利益集团的说客、干脆就不该在经济界谋职。那还有什么呢？”

从2013年12月到2018年3月，加布里尔曾任联邦政府副总理，并在默克尔总理内阁中总共任职9年，先后担任过环境部长、经济部长及外交部长。从2009年至2017年，加布里尔担任社民党主席。此前，从1999至2003年，作为下萨克森州州长，他曾是大众汽车公司监事会主席团成员。他也具备银行从业经验：2005年到2009年，他曾是国家资助银行--德国复兴信贷银行（KfW）的管理委员会成员并曾一度领导该委员会。

德意志银行多年受累于2007/08全球金融危机及继之而来的低息时代酿就的后果。下周，这家德国最大银行将不得不公布其连续第5年的亏损报告。据估计，2019年，该行亏损金额达50亿欧元。包括董事长更迭等在内的众多调整、改革措施迄今未能导致出现起色。

凝炼/李鱼（德新社、路透社）