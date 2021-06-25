德国前外长：孤立中国的想法荒谬

(德国之声中文网)德国即将于九月举行大选，迎来联邦政府换届。在后默克尔时代，无论是绿党或自民党参与执政，德国的对华政策很可能出现转变。随着各大党派先后发布竞选纲领，德国未来的对华政策的模糊轮廓开始成型。值得关注的是，德国前红绿联合政府的两名首脑施罗德及菲舍尔近日先后对德国对华政策发表观点。

绿党籍政治家、德国前外长菲舍尔（Joschka Fischer）6月21日在美国智库杂志《评论汇编》（Project Syndicate）上发表文章“本世纪最不需要的东西”指出，美中正进入一场类似美国和苏联在20世纪下半叶发生的冷战，这样的情形在七国集团峰会后更是显而易见。但他认为，冷战这个类比具有误导性，在今日的全球背景下，人们无法承受另一场制度性冲突的代价。

文章写道，西方与中国之间如今的情形全然不同。“虽然中国共产党称这个国家为‘社会主义’以赋予政治垄断合理性，但没有人会严肃看待这个标签。中国与西方的区别不是对私有财产的立场差异，而是它的一言一行都是为了巩固一党专制。自1970年代末邓小平改革以来，中国确立了兼顾市场和中央计划、国有和私有制度的混合模式。共产党就站在这个‘市场列宁主义’模式顶端。”

施罗德与菲舍尔是前红绿政府首脑

菲舍尔指出，中国制度的混合特征正是成功原因，其技术和经济有望在2030年左右超越美国，这是当年的苏联无法比拟的。他因此提出质疑，“如果今日的制度性竞争与冷战时期不同，那么冷战2.0又是什么？是迫使中国变得更加西方和民主，抑或只是为了遏制中国的力量并在技术上孤立它（或至少减缓其上升速度）？若西方达到其中一个目的，然后呢？”

这名德国前外长认为，在合理的代价范围内，上述目标都无法获得实现。“中国拥有14亿人口，他们获得全球认同的历史机遇已经到来。鉴于中国的市场规模以及经济相互依存关系，孤立中国的想法是荒谬的。”

他指出，西方国家早就该认清事实，中国不会因为经济发展以及融入全球经济就变得更加民主。

菲舍尔预测，21世纪的特征不会回归大国政治，新冠疫情迫使人们将眼光放长远，这只是迫在眉睫的气候危机的序曲，世界大国必须为人类福祉拥抱合作。“在此背景下，谁占上风不是通过传统的大国政治来决定，而是取决于哪方势力能提供局势所需的领导力和能力。与过去不同，冷战只会加速而不是防止共同的毁灭。”

施罗德：道德外交注定失败

社民党籍的德国前总理施罗(Gerhard Schröder) 5月20日则在他的播客节目Die Agenda中对绿党对华政策表示无法理解。鉴于中国的人权记录，此前绿党的总理候选人贝尔博克（Annalena Baerbock）呼吁在与中国打交道时采取更强硬态度。施罗德则警告，此举可能使德国陷入经济劣势。他指出，德国汽车业有四成产量是售往中国，这意味着政治因素可能导致大量工作岗位陷入危机。“像德国这样依赖出口的国家，不能奉行所谓的价值导向政策。”

他在播客中说到，“西方国际试图孤立中国无法成功。就制裁达成一致不是一种策略”。对于与中国的对话，施罗德表示：“无论你喜不喜欢这种（中国）制度，气候、疫情、恐怖主义、移民等议题都需要与中国进行国际合作。”

早在今年三月，施罗德就在《每日镜报》发表题为"以道德为导向的对华政策注定失败"的客席评论，认为欧洲的对华政策依然应该坚持以利益为导向的"贸易促转变"战略。当时施罗德就表示："这种将价值观单方面地置于现实利益之上的'道德外交'，具有其局限性。在面临诸多全球性挑战的当今世界，道德外交显得非常过时。气候变化、瘟疫、难民潮并不会止于国界线。国际社会只有团结起来才能应对这些挑战。”

施罗德认为，面对握有安理会否决权的核大国，制裁是没有用的，正确的做法依然是将中国纳入到国际规则中来。而现在饱受抨击的"贸易促转变"战略，则有望取得成功。此外，欧洲也应当更加团结，从而在面对中美争霸时，有能力当好独立自主的第三方大国。

"在面临重大变革的当下，我们更应该注重稳定的国际关系、捍卫我们自身利益。价值观固然重要，但是价值观不能成为指导外交与经济政策的唯一标准。我们应当开展对话、加强多边机制，这有助于我们和棘手的伙伴也展开合作。"

©️ 2021年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿。