德国前国防部长沙尔平：德中经济和社会相互依赖

（德国之声中文网）曾担任过德国联邦国防部长的鲁道夫·沙尔平（Rudolf Scharping）作为友好人士向中共中央和中共中央总书记习近平发出贺电贺函，祝贺中共二十大胜利召开。沙尔平退出政坛之后，开办了鲁道夫沙尔平战略咨询交流有限公司，15年来一直从事于公共领域的战略咨询以及德国国内和以中国为重点的国际领域商务拓展战略的发展及实施。

目前中国与世界之间出现的前所未有的碰撞，俄罗斯侵略乌克兰更是加剧了中国同世界之间的疏离感，沙尔平近日在China Table上发表文章指出，德中经济和社会都是相互依赖，作为全球性的挑战，缺少了中国的参与无法为找寻和平的问题获得持久性的答案。

沙尔平在文章中指出，印度、巴西、南非和中国等国家认为俄罗斯对乌克兰的侵略主要是欧洲自己的事务。例如，印度的公司以优惠价购买俄罗斯的石油，再以国际市场价转售石油产品。

他认为，德国和欧洲应该对包括中国在内的现实情况有一个更分明的认识。反过来也是如此。他指出，1972年德中建交的时候，中国正处于文革之中，社会崩坏，政局复杂，但是德国与中国建立起邦交关系，并为建设性的和平和发展政策做出了贡献。

沙尔平在文章中写道：“而今，到处都是必须通过‘脱钩’来摆脱‘依赖性’的口号。但如果我们冷静地审视一下相互之间的依赖关系，就可以看到一幅经济和社会相互依赖的画面。”

“无论是医药原料（高达70%来自中国）还是半导体，无论是机械和设备工程的中间产品还是化学工业，无论是稀土还是德国源转型所不可或缺的其他材料——这个名单可以无限地扩展，而且是双向依赖。尽管新冠疫情的存在，但（德中两国间）贸易从未如此广泛，投资从未如此高涨，研究和开发从未如此密集。但是，除了全球分工的经济优势和在稳定的政治框架内对其进行保障外，还关系到更多的利害关系。”

沙尔平在文章中指出，中国必须做出决定，是否“重建”令其获得成功的基础，是否将改革开放的政策坚持推行下去。严格的清零政策不但给经济带来负面影响，同时也让中国民众心中的挫折感和愤怒不满衍生到官方无法再忽视的程度。与此同时，在结束乌克兰战争重新恢复和平的问题上，中国也应该采取积极负责任的行动。

世界经济引擎光环不再 外企想撤离中国市场？

德国经济界对经济部新路线不以为然

避免德国经济与中国市场脱钩，这是目前德国经济界普遍的看法。今年9月21日，德国经济界领袖同联邦经济部长哈贝克（Robert Habeck）举行视频会议，讨论议题有关企业怎样处理同中国的关系。与会的德国中小企业联合会主席耶格（Markus Jerger）说，“我们发出反对与中国脱钩的警告”。他领导的联合会有超过90万个会员，而中小企业堪称德国经济的支柱。耶格说，“经济部长所希望的，或者试图要做的斩断德国经济同中国的业务，是一条错误的道路”。

报道中提到，由于没有充分征求经济界的意见，而新政将对它们产生重大影响，会议期间经济界向哈贝克表达不满。后来，一名经济部的消息人士和一名商界领袖告诉路透社，经济部的这项有关在华投资的建议暂时被搁置。

2016年以来，中国便是德国最大的贸易伙伴。去年，德国对华贸易额达2.5万亿美元，占全部外贸的近10%。

德国总理肖尔茨本月11日在柏林表示，与中国脱钩是一条错误的道路，需要的是充满智慧的政治与经济的多样化。他说，“我想强调，我们会继续与中国进行贸易”。

不过，德国政府由三个政党组成，肖尔茨所在的社民党不愿像美国那样执行一条同中国展开冷战的政策，但其它执政两党即绿党和自民党均主张对华强硬。

德国外长：“没人可以勒索我们”

(China Table， 路透社)

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