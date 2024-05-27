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德国前军官因向俄罗斯间提供情报获罪

2024年5月27日

杜塞尔多夫一家法院判处一名前德国军官三年半监禁，罪名是向俄罗斯使领馆泄露与德国弹药系统和飞机技术有关的文件。

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现年54岁的托马斯-H（Thomas H）今年4月在法庭审理中承认大部分指控
现年54岁的托马斯-H（Thomas H）今年4月在法庭审理中承认大部分指控图像来源: Oliver Berg/dpa/picture alliance

（德国之声中文网）一名德国前军官因向俄罗斯提供秘密军事情报而被判处三年半监禁。

德国联邦检察官办公室称，"他将自己在职业活动中获得的信息传递给了俄罗斯情报部门"。

现年54岁的托马斯-H（Thomas H）在今年4月的开庭审理中承认，对他的指控"大致"准确

杜塞尔多夫地区高等法院认定他犯有间谍罪。

他向俄罗斯提供了哪些情报？

托马斯-H.曾经是一名上尉，曾在德国联邦国防军采购机构工作。

他向俄罗斯驻波恩总领事馆和俄罗斯驻柏林大使馆提供情报之后，他于去年8月在科布伦茨市被捕。

检察官指控他拍摄了过去的有关弹药系统和飞机技术的培训文件，然后将这些材料投进俄罗斯驻波恩领事馆的信箱。

他还接触了俄罗斯驻柏林大使馆，并向他们提供了信息。

他称犯罪源于对核战争的担忧

托马斯-H.说，他这样做是因为担心乌克兰战争可能升级。

他尤其担心德国会因为向乌克兰提供重型武器系统而卷入冲突。

这名前军人想出了向俄罗斯人提供情报的"愚蠢的主意"，希望由此获得关于潜在核升级的预警，确保家人的安全。

该被告在法庭上的最后陈述中说："这是我一生中犯下的最大的错误。"

（法新社、德新社）

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