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德国制造， Made in Germany的标签在世界上享有良好声誉, 代表德国产品工艺严谨、品质优异。
德国经济依赖出口，“德国制造”是德国商品进军全球市场的敲门砖。带有“德国制造”标签的产品深受世界消费者的喜爱。不过，目前也有讨论，认为只有全部在德国完成工艺制造组装的产品，才能配上“德国制造”标签，这对一些部分生产线或组装厂不在本地的德国制造商来说，意味着可能失去“德国制造”这一金牌商标。
货运成本增高、芯片等初级产品短缺——德国经济目前需要应付的全球性问题很多。根据德国外贸协会的估计，这一困境会持续到明年年中。但是德国出口仍然有望在今年实现增长，这还要归功于年初的强劲开局。
德国失去了一个冠军头衔：如今在机械出口方面，世界第一是中国，德国退居第二。这一发展符合“中国制造2025”战略，也与新冠疫情有关。而对于德国机械出口商们而言，这不一定是坏事。
今年四月，德国出口实现了连续第十二个月的增长。不过，按照德国联邦统计署周三发布的数据，今年四月出口额同三月相比仅增长了0.3%。
最新的统计数据显示，德国出口型企业已经渡过了新冠疫情带来的危机，重新回到增长轨道。而随着全球经济的复苏，德国出口业预计会有进一步的良好表现。
尽管发生新冠第二波疫情、限制措施强化，去年11月，德国出口连续第7个月增长。
德国出口量虽然持续回升，但是数量依然远低于新冠危机前的水平。尽管7月以来连续第三个月增长，出口仍比去年减少了11％。
由于来自全球口罩生产大国中国的供应一度难以保障，德国各界纷纷疾呼应在德国生产口罩。许多企业已响应转产，但业界担心好景不长。
美国近些年来已成为德国最重要的出口目的国。不过，总体而言，德国出口预计明年仍将出现回落。与此同时，美中贸易战对在华的欧洲企业，特别是较小企业带来冲击。
今年以来，德国出口贸易历经跌宕起伏，9月份出现有力回升，增幅甚至达到了两年来的最高。但业界提醒：现在还不能过早乐观。
德国外贸业预期，今年的营业额将创下新纪录。不过这一预期与若干先决条件挂钩。德国外贸和批发商协会主席宾格曼警告不要对北京采取闭锁政策，"恐华症"毫无道理。
上周巴西一大坝决堤，造成严重伤亡和损失。而吊诡的是，这座大坝刚刚在2018年通过了TÜV南德集团的检测评估。殊不知，TÜV早已不是独立的评估机构，而是以赢利为目的的企业。
德国制造业呼吁在同中国这个重要贸易伙伴和竞争对手的交往中实施新战略。该组织在一份文件中强调，德国应利用对华经济交流机会，但不能忽略中国给德方带来的风险。
德国制造的火车一半用来出口。如今德国火车业正在与全球的同行展开竞争。
飞机并非新发明，机场建设也不是处女地。不过，德国首都柏林似乎难以应对这一挑战。专栏作者张丹红有一个好主意。
德国出口业同去年相比有所提升，但同上个月相比则略微下降。而中国作为全球出口业冠军，今年七月的数据也出现了滑坡。世界经济是否出现了不景气呢？
中国乐意以全球自由贸易先驱自居，并由中获益，但并不减少本国市场壁垒。在进口食品领域，北京现在甚至设起新障碍。德国出口商束手无策。布鲁塞尔是否能提供帮助？
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