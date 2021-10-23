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德国制造

德国制造， Made in Germany的标签在世界上享有良好声誉, 代表德国产品工艺严谨、品质优异。

德国经济依赖出口，“德国制造”是德国商品进军全球市场的敲门砖。带有“德国制造”标签的产品深受世界消费者的喜爱。不过，目前也有讨论，认为只有全部在德国完成工艺制造组装的产品，才能配上“德国制造”标签，这对一些部分生产线或组装厂不在本地的德国制造商来说，意味着可能失去“德国制造”这一金牌商标。

ARCHIV - 16.07.2020, Hamburg: Ein Container wird auf dem Container Terminal Altenwerder im Hamburger Hafen mit einer Containerbrücke auf ein Schiff geladen. Nach dem Konjunkturabsturz auf dem Höhepunkt der Corona-Krise ist die deutsche Wirtschaft Ökonomen zufolge im dritten Quartal wieder gewachsen.(zu dpa «Erholung nach dem Konjunkturabsturz - Bundesamt gibt Daten bekannt») Foto: Daniel Reinhardt/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

德国出口商：全球供应链困境短期内无解 23.10.2021

货运成本增高、芯片等初级产品短缺——德国经济目前需要应付的全球性问题很多。根据德国外贸协会的估计，这一困境会持续到明年年中。但是德国出口仍然有望在今年实现增长，这还要归功于年初的强劲开局。
Bildnummer: 56994206 Datum: 31.01.2012 Copyright: imago/Xinhua (120131) -- CHANGSHA, Jan. 31, 2012 (Xinhua) -- Workers are busy at an assembly line in a factory of Sany Heavy Industry in Changsha, capital of central China s Hunan Province, April 19, 2011. China s construction equipment giant Sany Heavy Industry, found in 1989 and based in Changsha, is to take over Putzmeister, a German engineering firm, in a 360-million-euro deal, the company said in a statement posted on Shanghai Stock Exchange s website on Jan. 29, 2012. According to the statement, Sany s wholly-owned subsidiary Sany Germany GmbH will pay 324 million euros to own 90 percent of Putzmeister s shares. The remaining 10 percent would be purchased by China s Citic Funds, said the document, endorsed by all 12 board members who attended the company s executive board meeting on Jan. 20. Putzmeister, founded in 1958, is a family-owned firm based in Aichtal. It employs 3,000 and reported an estimated annual revenue of 560 million euros last year. (Xinhua/Long Hongtao) (zhs) CHINA-GERMANY-EQUIPMENT-SANY-PUTZMEISTER-TAKE OVER (CN) PUBLICATIONxNOTxINxCHN Wirtschaft Industrie Maschinenhersteller Maschinenbau xbs x0x 2012 quer premiumd 56994206 Date 31 01 2012 Copyright Imago XINHUA Changsha Jan 31 2012 XINHUA Workers are Busy AT to Assembly Line in a Factory of Heavy Industry in Changsha Capital of Central China S Hunan Province April 19 2011 China S Construction Equipment Giant Heavy Industry Found in 1989 and Based in Changsha IS to Take Over Putzmeister a German Engineering Firm in a 360 Million Euro Deal The Company Said in a Statement posted ON Shanghai Stick Exchange S Website ON Jan 29 2012 According to The Statement S Owned Subsidiary Germany GmbH will Pay 324 Million Euros to Own 90 percent of Putzmeister S Shares The 10 percent Would Be purchased by China S CITIC Funds Said The endorsed by All 12 Board Members Who attended The Company S Executive Board Meeting ON Jan 20 Putzmeister Founded in 1958 IS a Family Owned Firm Based in Aichtal IT employs 3 000 and reported to estimated Annual Revenue of 560 Million Euros Load Year XINHUA Long Hongtao China Germany Equipment Putzmeister Take Over CN PUBLICATIONxNOTxINxCHN Economy Industry Machinery manufacturers Mechanical engineering xbs x0x 2012 horizontal premiumd

机械出口哪家强？中国企业露锋芒 08.07.2021

德国失去了一个冠军头衔：如今在机械出口方面，世界第一是中国，德国退居第二。这一发展符合“中国制造2025”战略，也与新冠疫情有关。而对于德国机械出口商们而言，这不一定是坏事。

Ein Mitarbeiter im Volkswagenwerk in Zwickau komplettiert einen VW ID.4. Volkswagen produziert im Werk in Zwickau das erste reine Elektro-SUV. Hier läuft bereits der ID.3 vom Band. Von den bis 2025 jährlich geplanten 1,5 Millionen E-Fahrzeugen der Marke werden etwa 500.000 Einheiten für den ID.4 erwartet.

德国出口持续增长 涨幅不及预期 09.06.2021

今年四月，德国出口实现了连续第十二个月的增长。不过，按照德国联邦统计署周三发布的数据，今年四月出口额同三月相比仅增长了0.3%。
Ein Mitarbeiter im Volkswagenwerk in Zwickau komplettiert einen VW ID.4. Weitere Impulse für die deutsche Autobranche hin zu klimaschonenderen Antrieben und Auswirkungen der Corona-Krise sind am Dienstag Thema eines Spitzengesprächs mit Kanzlerin Merkel (CDU). (zu dpa «Autogipfel» mit Merkel berät über weitere Branchen-Impulse)

德国出口强劲复苏 中国市场功不可没 09.05.2021

最新的统计数据显示，德国出口型企业已经渡过了新冠疫情带来的危机，重新回到增长轨道。而随着全球经济的复苏，德国出口业预计会有进一步的良好表现。
Ein Mitarbeiter im Volkswagenwerk in Zwickau komplettiert einen VW ID.4. Weitere Impulse für die deutsche Autobranche hin zu klimaschonenderen Antrieben und Auswirkungen der Corona-Krise sind am Dienstag Thema eines Spitzengesprächs mit Kanzlerin Merkel (CDU). (zu dpa «Autogipfel» mit Merkel berät über weitere Branchen-Impulse)

新冠疫情下的经济： “中国好，德国受益” 08.01.2021

尽管发生新冠第二波疫情、限制措施强化，去年11月，德国出口连续第7个月增长。
ARCHIV - 08.04.2020, Nordrhein-Westfalen, Duisburg: Schiffe werden im Containerhafen beladen. Die deutsche Wirtschaft wird sich nach Einschätzung der Bundesbank nur langsam vom tiefen Einbruch in Folge der Corona-Krise erholen. (Zu dpa Bundesbank rechnet mit langsamer Erholung der Wirtschaft) Foto: Bernd Thissen/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

出口冠军也扛不住 德国外贸复苏情况"令人失望" 08.09.2020

德国出口量虽然持续回升，但是数量依然远低于新冠危机前的水平。尽管7月以来连续第三个月增长，出口仍比去年减少了11％。
Gross-Umstadt am 25.April 2020 deloka,despor,emspor, emonline, v.l., Zum Thema: Munschutzpflicht in Hessen ab 27. April 2020, Symbolbild, Stadt Groß-Umstadt am Marktplatz, am Bietjungfer-Brunnen bekommt die Bietjungfer eine Masken aufgesetzt, Glockenturm mit Uhr, es ist fünf vor Zwoelf, Katastrophenfall in Hessen, Bild: Coronavirus: Gross-Umstadt/Hessen. Taegliches Leben in Deutschland waehrend der Corona-Krise, COVID-19, das Foto zeigt News, Coronavirus, Impressionen aus Gross-Umstadt / Hessen Foto: Joaquim Ferreira | Verwendung weltweit

环保新规扼杀德国自产口罩？ 02.05.2020

由于来自全球口罩生产大国中国的供应一度难以保障，德国各界纷纷疾呼应在德国生产口罩。许多企业已响应转产，但业界担心好景不长。
Ein Fahnenständer mit einer USA-, Deutschland- und Europaflagge steht vor einem Spiegel im Loeb-Haus an der Havard Universität in Boston, aufgenommen am 12.04.2008. Foto: Arno Burgi dpa +++(c) dpa - Report+++

对美贸易繁荣  10月德国出口创纪录 09.12.2019

美国近些年来已成为德国最重要的出口目的国。不过，总体而言，德国出口预计明年仍将出现回落。与此同时，美中贸易战对在华的欧洲企业，特别是较小企业带来冲击。
BREMERHAVEN, GERMANY - MARCH 19: Cars destined for export stand at Bremerhaven port on March 19, 2018 in Bremerhaven, Germany. The new German government is seeking to prevent new tariffs between the European Union and the United States following threats and counter threats between the two trading partners. New German Economy Minister Peter Altmeier is in Washington, D.C., today to meet with U.S. Commerce Secretary Wilbur Ross over the issue. New German Finance Minister Olaf Scholz is also presenting the issue at a meeting of G20 finance ministers in Argentina. (Photo by Alexander Koerner/Getty Images)

回光返照？9月份德国出口有力回升 08.11.2019

今年以来，德国出口贸易历经跌宕起伏，9月份出现有力回升，增幅甚至达到了两年来的最高。但业界提醒：现在还不能过早乐观。
ARCHIV - ILLUSTRATION - Zahlreiche Euro-Banknoten und Euromünzen, aufgenommen am 03.01.2014 in Frankfurt am Main (Hessen). In Nordrhein-Westfalen sprudeln die Steuereinnahmen weiter kräftig. Im August hat das Land knapp 3,7 Milliarden Euro eingenommen, fast 500 Millionen Euro mehr als im Vorjahresmonat, wie aus einer vom Düsseldorfer Finanzministerium im Internet veröffentlichten Übersicht hervorgeht. Seit Jahresbeginn hat das Land 31,85 Milliarden Euro von den Steuerzahlern erhalten, rund 2,8 Milliarden Euro mehr als von Januar bis August des vergangenen Jahres. Foto: Daniel Reinhardt/dpa +++picture-alliance/dpa/D. Reinhardt

德国出口商预期2019年营业额创新高 28.03.2019

德国外贸业预期，今年的营业额将创下新纪录。不过这一预期与若干先决条件挂钩。德国外贸和批发商协会主席宾格曼警告不要对北京采取闭锁政策，"恐华症"毫无道理。
Brasilien l Schlammlawine nach Dammbruch (Reuters/Washington Alves)

TÜV：你所不知道的评估权威 30.01.2019

上周巴西一大坝决堤，造成严重伤亡和损失。而吊诡的是，这座大坝刚刚在2018年通过了TÜV南德集团的检测评估。殊不知，TÜV早已不是独立的评估机构，而是以赢利为目的的企业。
Bildnummer: 52186781 Datum: 23.10.2007 Copyright: imago/Thomas Frey Filiale des Möbelherstellers Ikea in Peking Werbung für den Passat von Volkswagen in Peking, Objekte; 2007, Peking, Reklame, Werbeschild, Werbeschilder, Werbung, Werbeplakat, Werbeplakate, Auto, Automobilindustrie, Schriftzug, VW; , quer, Kbdig, Einzelbild, Industrie, Wirtschaft, Froschperspektive, Perspektive, Logo, Logos, China, , Wirtschaft; Aufnahmedatum geschätzt

德国工业联合会:中国市场可能永远不会真正开放 01.11.2018

德国制造业呼吁在同中国这个重要贸易伙伴和竞争对手的交往中实施新战略。该组织在一份文件中强调，德国应利用对华经济交流机会，但不能忽略中国给德方带来的风险。

柏林国际轨道交通技术展：火车的未来科技 20.09.2018

德国制造的火车一半用来出口。如今德国火车业正在与全球的同行展开竞争。

Ein großer Berg Bauschutt liegt am 20.07.2017 in Sichtweite des Flughafens Berlin Brandenburg (BER) in Schönefeld (Brandenburg). Foto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/ZB | Verwendung weltweit

闲话德国：柏林国际机场 – 永恒的建筑工地 01.10.2017

飞机并非新发明，机场建设也不是处女地。不过，德国首都柏林似乎难以应对这一挑战。专栏作者张丹红有一个好主意。
ARCHIV - Die Containerschiffe Frankfurt Express (r) der Reederei Hapag-Lloyd und die Cap San Raphael der Reederei Hamburg-Süd liegen am 25.08.2014 am Terminal Burchardkai (CTB) in Hamburg. (zu dpa «Turbulenzen in der Schifffahrt - Branche sortiert sich neu» vom 02.05.2017) Foto: Christian Charisius/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

德中出口皆下滑 经济前景画问号 08.08.2017

德国出口业同去年相比有所提升，但同上个月相比则略微下降。而中国作为全球出口业冠军，今年七月的数据也出现了滑坡。世界经济是否出现了不景气呢？
Variety of pastas, close-up, full frame PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxHUNxONLY MAEF00783 Variety of Pastas Close up Full Frame PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxHUNxONLY MAEF00783

事关面条 — 中、欧贸易新纠纷 08.05.2017

中国乐意以全球自由贸易先驱自居，并由中获益，但并不减少本国市场壁垒。在进口食品领域，北京现在甚至设起新障碍。德国出口商束手无策。布鲁塞尔是否能提供帮助？
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