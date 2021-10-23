德国制造， Made in Germany的标签在世界上享有良好声誉, 代表德国产品工艺严谨、品质优异。

德国经济依赖出口，“德国制造”是德国商品进军全球市场的敲门砖。带有“德国制造”标签的产品深受世界消费者的喜爱。不过，目前也有讨论，认为只有全部在德国完成工艺制造组装的产品，才能配上“德国制造”标签，这对一些部分生产线或组装厂不在本地的德国制造商来说，意味着可能失去“德国制造”这一金牌商标。