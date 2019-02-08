“德国制造”遭受“中国制造”挑战

（德国之声中文网）史蒂芬·巴赫迈尔（Stefan Bachmeier）对德国机械制造在中国的黄金时代记忆犹新。他为德国上弗兰肯地区科堡市的Kaeser压气机公司效力已经17年。该公司拥有整整一百年的历史，在全球范围内雇佣5000名员工，是业内佼佼者。

"那时候，作为德国公司的代表，你只要说一句'这台机器是地地道道的德国制造'，客户就会乖乖地付款。很少讨价还价。不过这样的时代已经一去不返了"，巴赫迈尔对德国之声说。他目前从新加坡协调Kaeser的亚洲业务。

自信的中国人

在他看来，"德国制造"仍然是一块招牌，但不是推销产品的主要理由了。他说："中国人变得很自信，甚至可以说带着一种民族主义。他们全力推行自己的'中国制造'战略。"

巴赫迈尔说，中国竞争对手的产品质量也有了很大改善。他们的机器在性能和寿命方面仍然赶不上德国，"但是他们能够满足市场的需求"。

巴赫迈尔接着指了指Kaeser的双层展台："过去这里挤满了对我们的机器感兴趣的中国人。今天他们说：你想向我们出售产品，那就请你来中国。"

宁波中大力德公司的总经理岑国建

基础设施方面已经被中国赶超

岑国建的经历正相反。"十年前我第一次来陌生的德国参加汉诺威工业展。中国人的摊位都很小，而且在角落里。欧洲人很少来关注我们这种小企业"，这位宁波中大力德公司的总经理说："十年以后，我到这里来感觉就不一样了。中国厂家的展台大了，欧洲人对我们产品的认同感也在逐步加强。"

中大力德是汉诺威博览会上1500个中国展商中的一个。2006年，岑国建带领一个五、六人的小团队创业。今天，他的公司拥有1400名员工，并于2017年上市。岑国建认为中国赶超德国的道路仍然漫长，但在基础设施方面，德国已经落后于中国："我深有体会的是：德国的网络在最近这十年当中没有什么变化，很多地方还是3G。中国网络就不一样了，到处是4G，网速很快。"

过去赞不绝口，今天摇头叹息

方卫中对这种力量对比的变化也深有感触。"十年前，我们参观德国西门子或其他大企业的生产车间，会感到震惊"，这位杭州易泰达科技有限公司的总经理说："现在和中国的生产车间比起来，德国就往往显得落后了。"

易泰达在汉诺威展示自己的电动车马达。由于中国目前是电动汽车最大的市场，去年销售量近130万，而德国2018年出售的电动车还不到7万，因此，易泰达的主要客户在中国本土。方卫中指着公司新建生产车间的照片说："我们的生产已经高度自动化。"

不过细看，车间里的工业机器人是瑞士公司ABB的产品。方卫中说："这正显示了我们的弱点。"在他看来，中国仍然需要发达工业国的硬件。在企业管理和职业培训方面，中国也仍然应当向德国学习。不过，十年后又会是另一番景象。

竞争将日益激烈

即使在机器人领域，中国和欧洲之间的差距也在缩小。瑞士机械制造公司Stäubli负责机器人业务的福格特（Gerald Vogt）说，特别在小型工业机器人方面，最近几年发生了巨大变化。"中国生产小型机器人的厂家有40到50个。国家给与大力支持。今天，三分之一在中国出售的工业机器人是中国制造。"

瑞士机械制造公司Stäubli负责机器人业务的福格特

在日益激烈的竞争中，欧洲企业只有一条出路："我们必须保持创新，加快研发速度。"在福格特看来，中国生产的机器人性能还不如欧洲产品，但他们速度很快。刚开始的时候可能是模仿，但在此基础上，中国人也会创新改进。

巴赫迈尔也相信，领先中国的优势是可以保持的。尽管全部数据化对Kaeser这样的传统企业来说也是个巨大的挑战，但总体来说，工业4.0是德国企业的福音。"假如我们今天仍然只是生产单纯的机器，即使其性能越来越好，我们也会走进死胡同。但工业4.0是硬件和软件的结合，我们仍然可能居于世界领先地位。"