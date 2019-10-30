德国——初创企业的荆棘地

要把初创企业做大做强，需要敢于投资的金主。然而在德国，这样的投资者数量极为有限。对于一个高新技术国家而言，这种情况可能很危险。
（德国之声中文网）尽管拥有政治支持，然而对于初创企业（创新技术企业）而言，德国仍然是相当恶劣的环境。最主要的问题仍然是资金获取，据一些行业代表和专业人士观察，德国正面临矛盾局面：一方面，国家如今支持建立初创企业；与此同时，德国国内却仍然缺少在起步阶段后进一步促进年轻企业发展的投资人。因此，那些有成功潜力的德国初创企业往往依赖外国投资者，这可能导致技术外流。
"仍然非常缺乏中期投资人"，慕尼黑为初创企业提供服务的BayStartup公司负责人鲁道夫（Carsten Rudolph）说。"对于大部分初创企业而言，起步的一两百万欧元不是问题，德国早期融资领域发展得不错，"鲁道夫对德新社表示，"然而到了1000万欧元以上（的资金注入）就困难了，也就是当一个初创企业要走向世界的时候"，德国太缺这个领域的风险投资基金。他说，"越往北部走越稀缺，在这方面，德国的地区差异非常明显"。
这造成的结果是：那些想要进一步发展的企业，往往依赖外国金主。德国初创企业联合会发言人沃尔特（Paul Wolter）表示，德国在成长资本方面存在瓶颈。巴伐利亚州工商会的负责人格斯（Manfred Gößl）也表示，中期投资主要来自于外国投资人，这导致"很多德国初创企业不再是德国的了"。
这让那些在初始阶段得到德国国家补贴发展起来的技术，最终受到外国资本控制。专业人士称，这常常导致技术外流。"对于（德国）国民经济而言，一个初创企业被卖往中国不一定是好事"，鲁道夫说。
此外，从地区上来看，德国大部分地区对于初创企业而言都是一片荒原。根据咨询公司普华永道的年度研究报告"德国初创企业观察"，德国四分之三初创企业的成立都集中在6个联邦州--北威州、柏林、巴伐利亚州、巴符州、下萨克森州和汉堡。德国其他地区、特别是德国东部，则非常少。而在资金获取方面，巴伐利亚和柏林以外的创业者都面临非常困难的处境。超过40%的德国高科技创业基金（HTGF）流向这两个联邦州的初创企业。德国高科技创业基金是德国政府与经济界的合作基金，据德国经济部信息，该基金也是德国初创企业最主要的早期投资方。
在创业初期投资方面，银行要比风投更谨慎。德国商业银行的客户主管迈耶（Herbert Maier）说："这是由事件本身性质决定的，公司创业初期的信用风险要比那些已成立了20年的老牌公司要高"，风险投资中的"风险"两字并非没有来由。在法律上，银行有义务在决定是否发放贷款时避开不可预见的风险。迈耶还称，在启动融资方面银行总是"多多少少地面对一个大黑箱"，他表示，这时候银行顾问的能力就非常关键，可以指出风险或者给商业规划提供建议。
在巴伐利亚工商会看来，德国金主缺乏的另一个重要原因是德国税法：很多初创企业失败，于是很多投资人的钱也就打了水漂。
因此，巴伐利亚州工商会的负责人格斯呼吁，为风投提供更好的税务冲销可能："风险投资需要税收支持"。
王凡/乐然（德新社）