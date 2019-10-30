德国——初创企业的荆棘地

（德国之声中文网）尽管拥有政治支持，然而对于初创企业（创新技术企业）而言，德国仍然是相当恶劣的环境。最主要的问题仍然是资金获取，据一些行业代表和专业人士观察，德国正面临矛盾局面：一方面，国家如今支持建立初创企业；与此同时，德国国内却仍然缺少在起步阶段后进一步促进年轻企业发展的投资人。因此，那些有成功潜力的德国初创企业往往依赖外国投资者，这可能导致技术外流。

"仍然非常缺乏中期投资人"，慕尼黑为初创企业提供服务的BayStartup公司负责人鲁道夫（Carsten Rudolph）说。"对于大部分初创企业而言，起步的一两百万欧元不是问题，德国早期融资领域发展得不错，"鲁道夫对德新社表示，"然而到了1000万欧元以上（的资金注入）就困难了，也就是当一个初创企业要走向世界的时候"，德国太缺这个领域的风险投资基金。他说，"越往北部走越稀缺，在这方面，德国的地区差异非常明显"。

这造成的结果是：那些想要进一步发展的企业，往往依赖外国金主。德国初创企业联合会发言人沃尔特（Paul Wolter）表示，德国在成长资本方面存在瓶颈。巴伐利亚州工商会的负责人格斯（Manfred Gößl）也表示，中期投资主要来自于外国投资人，这导致"很多德国初创企业不再是德国的了"。

这让那些在初始阶段得到德国国家补贴发展起来的技术，最终受到外国资本控制。专业人士称，这常常导致技术外流。"对于（德国）国民经济而言，一个初创企业被卖往中国不一定是好事"，鲁道夫说。

此外，从地区上来看，德国大部分地区对于初创企业而言都是一片荒原。根据咨询公司普华永道的年度研究报告"德国初创企业观察"，德国四分之三初创企业的成立都集中在6个联邦州--北威州、柏林、巴伐利亚州、巴符州、下萨克森州和汉堡。德国其他地区、特别是德国东部，则非常少。而在资金获取方面，巴伐利亚和柏林以外的创业者都面临非常困难的处境。超过40%的德国高科技创业基金（HTGF）流向这两个联邦州的初创企业。德国高科技创业基金是德国政府与经济界的合作基金，据德国经济部信息，该基金也是德国初创企业最主要的早期投资方。

在创业初期投资方面，银行要比风投更谨慎。德国商业银行的客户主管迈耶（Herbert Maier）说："这是由事件本身性质决定的，公司创业初期的信用风险要比那些已成立了20年的老牌公司要高"，风险投资中的"风险"两字并非没有来由。在法律上，银行有义务在决定是否发放贷款时避开不可预见的风险。迈耶还称，在启动融资方面银行总是"多多少少地面对一个大黑箱"，他表示，这时候银行顾问的能力就非常关键，可以指出风险或者给商业规划提供建议。

在巴伐利亚工商会看来，德国金主缺乏的另一个重要原因是德国税法：很多初创企业失败，于是很多投资人的钱也就打了水漂。

因此，巴伐利亚州工商会的负责人格斯呼吁，为风投提供更好的税务冲销可能："风险投资需要税收支持"。

无人机“玩大了” 战略合作 10月18日，中国的无人机厂商亿航与欧洲通讯服务商沃达丰宣布，将在欧洲的城市空中交通生态系统领域展开战略合作。亿航在欧洲地区运营的无人航空器都将配置沃达丰的SIM卡，使用沃达丰的5G网络。

无人机“玩大了” 从无人到载人 亿航2014年在广州成立时，主营业务还是消费级四轴无人机。最近几年，这家中国企业大举进军方兴未艾的无人驾驶空中出租车市场。在欧洲，亿航计划打造四轴无人机送快递、六轴无人机运送乘客的新型城市空中交通生态体系。

无人机“玩大了” 无人快递 在中国，亿航和DHL在东莞市的一条无人机送货线路已经获得了监管部门的批准。德国邮政集团下属的快递公司DHL获得了亿航专门打造的送货无人机，能以64公里的时速携带5.5公斤的货物飞行18分钟。据称，相比传统快递，这样能节省80%的运营成本。

无人机“玩大了” 载客飞机 2016年，在拉斯维加斯国际消费类电子展上，亿航展示了自动载人低空飞行器。不过，当时业内人士对这款产品并不看好，认为其只是一台没有经过实践检验的样机，在现有法规框架下不太可能获得各国监管部门的许可。

无人机“玩大了” 试飞欧洲 到了2018年，亿航与奥地利航空航天集团FACC展开合作，由后者这家老牌专业厂商负责组装新一代亿航载人自动飞行器。今年4月，在奥地利交通部长的见证下，时速130公里、续航40公里的“空中出租车”在维也纳成功试飞，计划在2020年进入量产阶段。

无人机“玩大了” 通讯功能 不论是无人机送货，还是无人机载客，大容量高速通讯都是必不可少的功能。通讯服务业巨头沃达丰将为亿航提供高性能的5G移动通信网络，让地面指挥系统能够准确引导无人机，无人机之间也能相互通信、自主协调飞行路线。对于沃达丰而言，这也是一个利润丰厚的市场：2050年前，全球对载客无人机的需求高达10万架。值得一提的是，沃达丰在欧洲多国的5G网络已经投入试运营，其中大约1/3的设备由华为提供。

无人机“玩大了” 空中的士 载客无人机市场，如今已经吸引了许多行业巨头涌入。造了半个世纪“空中巴士”的欧洲空客集团，今年5月在德国成功试飞了“空中的士”CityAirbus。相比只能载两人的亿航产品，CityAirbus可以搭载4名乘客。

无人机“玩大了” 波音产品 空客的老对手波音也不甘示弱，今年同样试飞了最新研制的PAV“空中出租车”，其携带的高性能电池可以实现80公里的续航里程。波音还和德国豪华轿车厂商保时捷展开合作，打造面向高端市场的空中出租车。

无人机“玩大了” 18桨的士 德国厂商Volocopter打造的“空中的士”，十分具有未来感，18副螺旋桨也给人以足够的安全感。这款飞行器也已经完成了试飞，今年9月还获得了中国汽车厂商吉利的投资。 作者: 文山



王凡/乐然（德新社）