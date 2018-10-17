德国创新能力居全球榜首

（德国之声中文网）根据世界经济论坛在其2018年全球竞争力报告中公布的最新调查结果，德国人的创新能力极强。在申请专利的数量方面，德国超过美国位于全球第一。

德国在宏观经济参数方面的表现尤为突出。无论是在这一领域的总体稳定性方面还是在"通胀"和"债务动态"的标准方面，德国都位居第一。而且在电气化率方面也堪称楷模。据世界经济论坛公布的数据，德国的电气化率已经达到100％。

此外，德国申报的专利和发表的科学论文数量以及顾客对德国产品的满意程度都名列前茅，企业也因此受到鼓励，不断地进行产品改进与创新。

技术可以创造奇迹，但是....

然而，创新能力仅仅是世界经济论坛基金会最近衡量各国竞争能力的12个支柱之一。其它支柱还包括财政、基础设施、教育和卫生领域的实力。在所有支柱的综合实力方面，德国位居美国和新加坡之后排名第三位。

去年德国排名第五位。但是世界经济论坛强调，排名没有可比性，因为已经使用了全新的评估方法。

数字化和技术变革题材是世界经济论坛的偏爱，尤其是通过达沃斯企业家和政治家的独家年会而著称。然而，报告的作者警告说："科技可以创造奇迹，但它不能掩盖其它方面的不足，如管理不善，贪污或教育水平低下等等。"

总体而言，瑞士，日本，荷兰，香港，英国，瑞典和丹麦在新指数中位居前列，仅次于美国，新加坡和德国。在美国，企业文化，劳动力市场和金融体系产生积极影响。在接受调查的140个国家中，中国排名第28位。排名最后的国家有海地、也门和乍得。

李京慧/达扬 (德新社、世界经济论坛)