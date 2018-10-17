 德国创新能力居全球榜首 | 经济纵横 | DW | 17.10.2018

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

经济纵横

德国创新能力居全球榜首

德国企业家不惧怕承担风险，因此工业界和科学界不断获得新的发明专利。世界经济论坛公布消息称，德国人的创新专利数量全球第一。

Hannover Messe Highlights 2015 (Reuters/W. Rattay)

德国费斯托公司（FESTO)研发的智能机器蚂蚁

（德国之声中文网）根据世界经济论坛在其2018年全球竞争力报告中公布的最新调查结果，德国人的创新能力极强。在申请专利的数量方面，德国超过美国位于全球第一。

德国在宏观经济参数方面的表现尤为突出。无论是在这一领域的总体稳定性方面还是在"通胀"和"债务动态"的标准方面，德国都位居第一。而且在电气化率方面也堪称楷模。据世界经济论坛公布的数据，德国的电气化率已经达到100％。

此外，德国申报的专利和发表的科学论文数量以及顾客对德国产品的满意程度都名列前茅，企业也因此受到鼓励，不断地进行产品改进与创新。

技术可以创造奇迹，但是....

然而，创新能力仅仅是世界经济论坛基金会最近衡量各国竞争能力的12个支柱之一。其它支柱还包括财政、基础设施、教育和卫生领域的实力。在所有支柱的综合实力方面，德国位居美国和新加坡之后排名第三位。

去年德国排名第五位。但是世界经济论坛强调，排名没有可比性，因为已经使用了全新的评估方法。

数字化和技术变革题材是世界经济论坛的偏爱，尤其是通过达沃斯企业家和政治家的独家年会而著称。然而，报告的作者警告说："科技可以创造奇迹，但它不能掩盖其它方面的不足，如管理不善，贪污或教育水平低下等等。"

总体而言，瑞士，日本，荷兰，香港，英国，瑞典和丹麦在新指数中位居前列，仅次于美国，新加坡和德国。在美国，企业文化，劳动力市场和金融体系产生积极影响。在接受调查的140个国家中，中国排名第28位。排名最后的国家有海地、也门和乍得。

李京慧/达扬 (德新社、世界经济论坛)

 

DW.COM

全球竞争力排名 美国十年后再居首

美国打败去年第1名的瑞士成为全球最具竞争力经济体，第2、3名分别是新加坡和德国。亚洲区还有很多国家上榜，排名如何呢？ (17.10.2018)  

数字化追赶中、美 默克尔周日“补课”

据报道，德国总理默克尔连续数周周日在总理府由专家授课，讲解数字化世界。在与美国、中国的竞争中，德国感到这方面亟需追赶。 (23.08.2018)  

德国国际竞争力排名地位下降

瑞士一项研究报告结果显示，德国在全球竞争力排名中连续第三年滑坡。中国前进7名，排名第18。香港再度成为全球经济竞争力最强地区。 (01.06.2017)  

当机器人和真人“抢饭碗”...

一项研究报告得出以下结论：工业数字化让德国大量就业岗位变得多余，截至2022年，有近340万个岗位可能不复存在。 (04.02.2018)  

相关内容

USA Wahlkampf Präsidentschaftskandidat Donald Trump in Tampa

全球竞争力排名 美国十年后再居首 17.10.2018

美国打败去年第1名的瑞士成为全球最具竞争力经济体，第2、3名分别是新加坡和德国。亚洲区还有很多国家上榜，排名如何呢？

Deutschland Bundestag

研究：发达国家民主退步 美国排名大跌 14.10.2018

社会日益两极分化、政策调控不力——在不少发达工业国家，政府治理遇到难题。德国著名智库贝塔斯曼基金会的一项最新调查研究得出了这一引人深思的论断。

Elon Musk

又是推文惹的祸 马斯克辞特斯拉主席 30.09.2018

特斯拉的掌门人马斯克的一条推文引起了美国证券交易委员会的注意。现在双方达成和解协议。马斯克需要为自己的“任性发帖”付出巨大的代价。

广告
China Impfungen in Shanghai (picture-alliance/dpa/W. Yadong)

疫苗丑闻涉8宗罪 长春长生重罚91亿

中国政府宣布，对假疫苗风波主角之一的长春长生公司祭出严厉惩罚。除了高额罚款，涉案高层更被下令禁止踏足市场。 

02_2012 Themenbild für Twitter

推特互动

“跟”德国之声官方推特：为您提供多媒体新闻服务，包括采访报道、背景分析、时事评论、专题纪录，内容囊括德国和国际焦点要闻。 