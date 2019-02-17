德国创新挑战赛在台北：三分钟改变世界

（德国之声中文网）德国"围墙倒下实验室"首次在台湾举行。这项活动由DAAD台北德国学术交流咨询中心主办，德国在台协会和台湾科技部协办，旨在推动新生代科研发展和创新交流。主办方收到25份报名，其中10人入围。21日晚上在台北101大楼举行的竞赛现场，来了9名参赛者。结果跌破众人眼镜的是：首奖得主不是台湾人，而是来自罗马尼亚的25岁学生Sabin Paraschiv。

Sabin的台湾奇幻之旅

"我不是台湾人，但是我代表台湾！"，Sabin Paraschiv兴奋的对德国之声记者说。他表示万万没有想到可以打败其他对手。Sabin Paraschiv的3分钟演讲题目是"打破电池充电技术的墙"，他提出解决部分能源污染的办法，获得评审的青睐。

Sabin Paraschiv来自罗马尼亚

Sabin Paraschiv将代表台湾参加今年11月8日在柏林举行的全球总决赛。如果在总决赛中胜出，他不仅可以赢得高额的奖金，更可在11月9日登上"围墙倒下会议"（Falling Walls Conference）的盛大舞台，发表演说。但因新冠肺炎全球肆虐，主办方透露，11月份的活动可能会透过视讯进行。

创新多元包容

Sabin Paraschiv称，他2017年第一次到台湾，学了6个月的中文。因为实在太喜欢台湾，所以后来有回台湾读研究所。2018年秋进入台北科技大学念硕士学位，今年夏天即将毕业。他还不确定毕业后的动向。他称，他的选择很多，不急着做决定；更何况目前因新冠肺炎的缘故，他哪里也去不了，索性先留台湾，毕竟目前"台湾比较安全"。

至于台湾首场竞赛的首奖竟然不是台湾人，会不会有失落感？台湾科技部政务次长谢达斌，同时也是这次比赛的6位评审委员之一，他在接受德国之声访问时称，这刚好显示台湾的多元和强大包容性。更何况得奖人目前在台湾就读，演讲中所提出的数据都是从台湾实验室做出来的，所以他深感与有荣焉。谢自豪的说，台湾的教育体系可以吸引到像Sabin Paraschiv这样优秀、有天分的外国学生来台进修，也意味着台湾教育体系的成功。

台湾的第一次

这项活动如今能够在台湾举办，谢达斌认为是台湾创新研发的能力受到世界肯定；另一方面，他也非常高兴看到台湾的研发团队有更多的机会和世界交流。

DAAD主任金郁夫（Dr. Josef Goldberger）在接受德国之声访问时说：DAAD台北德国学术交流咨询中心今年刚好庆祝成立20周年纪念。在这个特别的日子举办这样的活动更具意义。

在新冠肺炎的笼罩下，台北比赛场不开放观众入场。但同一时间，观众可以透过DAAD的脸书粉丝页看到现场直播。

参赛者与评委成员合影

三分钟的机会 "德国版TED"

"围墙倒下实验室"比赛规则是：参赛者必须在3分钟内说明他们究竟想要解决什么样的问题以及他们的解决方案。金郁夫解释说：3分钟的限制内涵"电梯演讲"的概念，比如在电梯中巧遇公司高层，如果有话想对上司说，就必须把握电梯上下的短短时间，清楚的表达自己的意见，想办法说服对方。

而每年11月9日举办的"围墙倒下会议"和美国的TED大会有些类似，两者都举办所谓"流行科学"的演讲，希望透过轻松有趣的演讲介绍科学，激发人们对科学的兴趣，希望可以因此改变人们对世界的看法，进一步去改变世界。

推倒高墙改变世界

"围墙倒下实验室"和"围墙倒下会议"都是"围墙倒下基金会"支持的项目。"围墙倒下基金会"是一个非营利组织，致力於促进研究和创新，在社会各阶层中推广最新的科学发现。经费主要来自德国联邦教育科研部、外交部以及其他知名学术机构、基金会和公司。 "围墙倒下实验室"这个项目全年在不同地区举办，主要是为了吸引年轻人投入研发工作，并参加竞赛。基金会在每年11月9日柏林围墙倒下纪念日时，在柏林举办"围墙倒下会议"。每次都会邀请世界著名的科学家以15分钟的时间发表演说。

金郁夫称，"围墙倒下实验室"和"围墙倒下会议"里的墙，一方面指的是柏林墙，另一方面指的是社会和科研间的隔阂和高墙。希望推倒高墙后，世界可以变得更美好。