德国出生率降至十年最低

德国新生儿数量持续下降。人口学家认为，这将对社会产生长期影响。即使情况出现转机，也很难在短期内改变现状。

（德国之声中文网）据德国经济研究所（Ifo）数据，德国新生儿出生率创下新低。目前德国的出生率为每名女性生育1.35个孩子，而2021年，每名女性生育1.58个孩子。

相较于西部各州，德国东部出生率下降更为明显。

根据德国联邦统计局数据，2024年1月至7月期间，德国大约有39.2万名婴儿出生，与2023年同期相比，下降了3%。

这些数字延续了2022年和2023年已经呈现的下降趋势，2023年共有69.3万名新生儿出生。2021年，这一数字是79.55万。

2023年德国的新生儿出生数较2021年下降了13% 图像来源: Wolfgang M. Weber/IMAGO

2021出生率达到顶峰，之后开始下降

2016年之前，统计数据显示，德国新生儿数量还明显较低：2013年出生人数仅略高于68.2万，2015年，这一数字略微增至73.7万。

但2016年至2021年间，人口出生达到高峰，每千名居民中有超过九名婴儿出生。

现在，这一数字已降至8.2，甚至低于10至15年前。

一国新生儿出生率的显著波动必会带来长期变化。首先会涉及到托儿所和学校教育。长期来看，还会影响到劳动力市场以及养老基金稳定融资等。

最终，低出生率也将导致对移民的需求。

德国东部出生率降速尤快

据Ifo研究所数据，德国东部各州的出生率下降速度甚至快于西部。

2021年至2023年，德国全国新生儿数量减少了近13%。但在德国东部各州，这一降幅高达17.5%。

这与统计数据显示的趋势相符，即，为寻求更好的职业发展机会或出于其他私人原因，从德国东部迁往德国西部的年轻女性比男性多。

尽管如此，全德国范围内新生儿总数下降并不令人意外。毕竟，育龄女性的数量也在减少。

然而，育龄女性数量降低并不是生育率创新低的全部原因 - 统计数据显示，新生儿数量下降的原因还在于每位女性的生育率也在降低。

新生儿数量不仅影响托儿和上学问题，还会对劳动力市场和移民需求产生影响 图像来源: Frank Hoermann/SVEN SIMON/picture alliance

"过去三年里，出生率所反映的生育行为发生了重大变化，"Ifo德累斯顿分所副所长拉格尼茨（Joachim Ragnitz）对德国之声表示。

"新冠疫情危机、乌克兰战争爆发以及高通胀导致的收入损失显然使许多年轻家庭推迟了生育计划，"他说道。

但这些原因只是推测，无法通过统计数据得以证实，拉格尼茨补充道。

在德国，决定生育与否最终而言是个人私事。

"在做这一决定时，有许多因素会被考量，包括权衡成本和收益，以及个人生活规划等问题，"拉格尼茨说。

但有一项是确定的，养育一个孩子至成年（18岁）需要大约18万欧元（约合19.4万美元）。

因此，夫妇或家庭所要做出的是一个"在相当长时间内"会对其产生影响的决定。拉格尼茨指出。

在他看来，政界人士有责任通过增加福利或降低育儿成本，来改变人们在决定是否生育时的权衡基础。

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有关育儿措施的争议

在德国，人们对提高儿童保育福利或减轻家庭育儿成本应采取何种措施已争论了数十年。

争论的措施主要包括制度性支持措施：例如提供全面的托儿育儿设施以更好地平衡工作与生活；以及个体支持措施，比如提供更高的儿童福利。

根据计算，上述福利每年将会花费纳税人2000亿欧元。德国联邦家庭事务部表示，这些支出包括儿童福利、免税儿童津贴以及教育投资等。

"无论如何，从根本上进行一场社会变革可能是必须的，"拉格尼茨说。"现在有些酒店在宣传时表示不接待儿童入住。其背后都是这样一种观点和印象，即孩子会产生打扰或造成不便。"

在他看来，这表明整个社会须问自己这样一个问题，应该如何对待儿童和家庭，并且在物质和非物质层面都愿意为他们做些什么。

然而，无论是通过实施具体的家庭政策措施，还是社会愿意从整体态度上作出改变，这些都不会在短期内扭转[低生育率]趋势，拉格尼茨说道。

"无论采取哪种方法，都只能在长期范围内发挥作用，因为无论采取什么措施，都很难在短期内见效。" 拉格尼茨表示。

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