 德国出现变种新冠首例 中国暂停中英航班 | 科技环境 | DW | 25.12.2020

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科技环境

德国出现变种新冠首例 中国暂停中英航班

德国出现第一个新的、传染力更强的变种病毒株确诊病例，引起民众担忧变种病毒疫情将进一步扩散。同日，中国宣布暂停中英航班。

Lufthansa - Airbus A380

就在德国宣布禁止英国航班前的几个小时，一名新冠变种病毒带原者坐上了飞机，成为日后德国的首例

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中断数天后，虽然缓慢，英国南部载重车队重又流动。欧盟高官赞扬英方，批评巴黎。

英國因境內出現變種病毒遭50國封鎖之際，再發現兩個新增確診病例涉及南非的另一變種病毒，而且比先前的病毒更強。英國政府如何應對？新冠疫苗還有效嗎？

第二波疫情、传染力大增的变种病毒……英国卫生系统NHS正承受着千钧重压。在他们眼中，原定12月31日的“彻底脱欧”，将成为英国不可承受之重。

(德国之声中文网) 德国官员周四(12月24日)表示，源自英国的变种新冠病毒确认被携入德国境内，成为德国目前已知的第一个案例。

巴登-符腾堡邦官员发出声明表示，上周日(20日) 一名女性从伦敦希斯洛(Heathrow)机场搭机前往德国法兰克福机场，随后被确诊感染新冠病毒。柏林实验室针对该女性的检体进行检测，发现带有这个被命名为B.1.1.7病毒的变异病毒株。

当局表示，该女性是为了拜访亲戚入境德国，而在她被亲戚从机场接驳到家里之后，这名女性便一直在亲戚家中隔离。她随后出现了轻微症状。当局表示，这名女性的三名密切接触者也已经被隔离。

这名女性的起飞时间刚好在德国宣布禁止英国航班入境之前的几个小时。20日，德国联邦交通部发布公报说，鉴于英国回报的新冠病毒变异，于21日0时起至2020年年底禁止来自英国的航班入境。根据公报，禁令不包括德国返航机组、纯邮件、货物或空航班、搭载公共卫生医疗人员的航班等。

中国宣布暂停中英航班

在世界多国宣布对英国采取边境措施、停飞往返航班等措施后，中国也在24日宣布跟进。外交部发言人汪文斌在例行记者会上表示，考虑到变异病毒的特殊性及可能产生的影响，为保障中外人员健康往来，中方参考多国做法，暂停中英间的往返航班。

根据航空数据提供者Variflight的资讯，目前在中英之间每周有8班航班，中国籍的航空公司包括中国航空、中国东方航空和中国南方航空都各有一班。英国航空则是每周有两班飞机从伦敦飞往上海。

中国在英国的两个签证申请中心一个在伦敦、一个在曼彻斯特。由于担忧疫情扩散，这两个中心分别从12月22日与12月29日起宣布暂停营业，恢复营业时间将另行通知。

11月5日，中国宣布禁止非中国公民从数个疫情严重国家入境。除了英国以外，中国也对法国、比利时、菲律宾、印度、乌克兰、孟加拉等国实施禁令。

传染力比原先高56%

周三，伦敦卫生与热带医学院的传染疾病数位建模中心发布报告表示，根据其模拟结果，11月在英国东南部出现的新冠变种病毒株平均而言可能比原病毒株高出56%的感染率。先前，英国首相约翰逊在宣布加强圣诞节防疫措施时说，新变种病毒的感染率可能比原先高70%。

该中心表示，这样的特性可能会导致2021年住院人数以及死亡病例数都比2020年目前所见更高。该论文作者们表示，英国11月实施的封锁令很可能无助于遏止新冠确诊病例增加，「除非中小学和大学也同时关闭」。反之，任何放松封锁令的政策都会让病例数快速窜升。研究团队表示，这代表加速推出疫苗更加重要，将会显著减轻接下来的负担。

张慈/杨威廉 (法新社、德新社、路透社)

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新冠继续肆虐 德国火葬场告急

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