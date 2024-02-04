德国出国留学人数恢复至疫情前水平

（德国之声中文网）新冠疫情过后，出国留学的德国人开始逐渐增多。联邦统计署周三发布的数据显示，2021年在境外大学注册的德国大学生人数为13万7千人，比此前一年增加了4200人，增幅为3%。

其中前往美国留学的人数增加了3200人，前往奥地利和葡萄牙留学的人数则分别增加了2300人和1000人。就比例而言，前往克罗地亚的德国留学生增幅最大，达74%，而前往美国和葡萄牙的留学生人数则分别增加了59%和56%。

新冠疫情肆虐的2020年当中，出国留学人数一度降至13万3400人，而2021年增加至13万7千人，已基本同疫情前的2019年持平，2019年的留学人数为13万7900人。包括中国在内的11个国家中，德国留学生的人数仍在持续下滑。而前往其他国家的德国留学生人数则已恢复至疫情前的水平，或者有所增多。

在德国留学生首选留学目的地中排前三名的，分别是奥地利（36.100人），荷兰24400人以及瑞士12400人。而前往英国留学的德国学生人数则同比下降了12%，减少了1600人，降至11100人。这也是英国首次未入选德国学生首选留学目的地的前三名。

2021年，德国出境留学的学生当中，有三分之二是在欧盟境内。每一千名德国大学生当中，有53人会选择出国留学。

出国留学的德国学生最喜欢的专业为"经济、行政和法律"，求学人数为27700人，占比为21%。学习"社会科学、新闻和信息学"的占比则为19%，人数为24700。

选择医学专业的学生常常会前往东欧国家求学，因为德国大学对医学专业有较为严格的入学人数限制。前往立陶宛、匈牙利和波兰的德国留学生当中，学习医学专业者的占比分别为73%，64%和59%。

（天主教新闻社）

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