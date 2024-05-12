德国出台31点计划：让所有无家可归者有个家

为解决无家可归者数量上升问题，德国政府于4月底发布一份“国家行动计划”，目标是2030年前在全国范围内消除无家可归现象。但部分活动人士对此持怀疑态度。

（德国之声中文网）二十年来，迪马斯基（Dirk Dymarski）无家可归，有时住在无家可归者紧急收容所，有时流落街头。他说，“这不是说摆脱就能摆脱的处境”，但这也改变了他的思维方式。

“20年的无家可归经历对我来说在各方面都上了一堂课，因为我自己过去的想法和行为都是歧视性的、污名化的。” 他对德国之声说，“但在过去几年里，我意识到任何人都可能陷入这种境地，而且很难摆脱它。”

迪马尔斯基现在是下萨克森州小镇弗赖斯塔特（Freistätter）由无家可归者撰稿的地方报纸“弗赖斯塔特网络报”（Freistätter Online Zeitung）编辑团队的一员，也是旨在让无家可归者在德国发出政治声音的组织“无家可归者自我代表”（Selbstvertretung Wohnungsloser Menschen）的成员。

他说，无家可归者想要找到一个家的最大障碍是耻辱感。“如果你想摆脱无家可归的困境，找到一个负担得起的住处，你会被问到的第一个问题就是：你现在住在哪里？如果你告诉房主你住在收容所，很快就会被拒之门外。”

无家可归现象的终结者？

由于经济适用房的持续匮乏，无家可归者的人数在过去几年中有所上升。虽然确切数字难以确定，但德国政府估计全国约有37.5万无家可归者，而联邦无家可归者援助工作组（BAG-W）则认为实际上有60万，其中约有5万人流落街头。这些人中包括所有没有租房合同或自住房的人。德国政府有义务为流落街头者提供紧急庇护所，但许多人选择流落街头，因为这些庇护所往往无法保证隐私或安全。

为解决这一问题，德国政府于4月底发布了一份“国家行动计划”，以应对2030年前在全国范围内消除无家可归现象这一“艰巨任务”，这是德国联邦政府首次制定此类文件。

这份由联邦住房、城市发展和建设部发布的31点计划提出了一些构想，如向各州政府提供现金以建设社会住房、打击住房市场上的歧视、帮助人们获得医疗保险，以及使咨询服务更加便捷。

“更多经济适用房是解决无家可归现象的核心。” 来自社民党的德国住房部长盖维兹（Klara Geywitz）在一份声明中说，“这一全国性指导方针的出台是全社会众多关心无家可归者的人们的明确愿望。”

流落街头就像在打仗

据在计划制定前接受过咨询的无家可归者慈善机构和组织称，所有这些听起来都很不错，但这仅仅是一个开始。

迪马尔斯基和他的同事们称赞盖维兹部长在咨询过程中准备充分、态度恭敬，但他认为最终的计划过于模糊，还不成熟。

其他无家可归者组织也这么认为。“行动计划听起来像是‘好了，现在我们有计划了，现在我们要把它付诸行动’，但我怀疑这只是一个姿态。”柏林“住房优先”项目主任科蒙乔（Corinna Müncho）说，“该计划的实际执行者--国家和地方当局--仍然不知道应该如何去做。”

“住房优先”计划无条件地帮助无家可归者找到住所，因为该计划的出发点是：拥有自己的住所是一项权利。蒙乔亲眼目睹了露宿街头对人们的影响。

“我们的一位客户曾告诉我，流落街头就像在打仗。她告诉德国之声，“每天你都处于战斗或求生状态。人们完全没有保护，必须时刻保持警惕；没有私人空间，没有可以亲密接触的房间--你的一切基本需求都得不到满足。这对你的心理造成了影响。你的大脑实际上会进行自我重建，以应对这种情况。”

经济适用房匮乏

为无家可归者提供帮助的新教教会慈善机构Diakonie的发言人舍费尔（Lars Schäfer）说，政府的行动计划是慈善机构呼吁已久的事情。“政治家们开始关注这个问题是一件好事。”他告诉德国之声，“这意味着我们可以不断提醒政府它制定了哪些目标。”

但他也表示，该计划的31点内容不过是“政府早前已经同意的措施的集合加上一些新的措施，既不涉及法律上的重大修改，也不需要花费资金--而这两点正是最重要的杠杆。”

一个很好的例子是：联邦政府承诺在2022年至2027年期间向联邦各州提供181.5亿欧元用于建设社会住房。人们急需租金可控的公寓，这笔资金早在两年前就已宣布——政府去年被迫承认，2022年只提供了22545套新单元，远远落后于每年10万套的目标。

蒙乔说：“这让我想到：当然，你可以把这些写进去，但这无济于事，因为最终所做的一切并不会导致无家可归者人数的下降。”

新的计划有用吗？

舍费尔认为，政府可以采取一些具体措施，但“行动计划”却对此避而不谈。例如，如果地方政府在新的社会住房中为无家可归者设定配额，就可以减少房东的偏见。同样，联邦政府也可以规定，交给各州用于建设社会住房的资金中，按照一定比例用于安置无家可归者。

蒙乔说，这不仅仅是花更多钱的问题，而是要更好地分配资金。“钱已经用了，对于标准极低的紧急庇护所来说，花费非常惊人。”她说，“在柏林的紧急庇护所，一个人月均日常花费高达1000欧元。在柏林的任何公寓都不应该花这么多钱。这还不包括支持服务的费用，什么都不包括。”

目前，慈善机构表示，德国住房市场的状况已经到了令人绝望的地步，许多人都被困在大型庇护所里，一住就是好几年。政府的新计划试图解决这一问题，但对活动人士来说，这不过是一个意向声明而已。

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