德国出台首份国家安全战略 中国是对手也是伙伴

（德国之声中文网）本周三（6月14日）德国联邦总理肖尔茨与外交部长贝尔博克、内政部长费泽尔、国防部长皮斯托里乌斯以及财政部长林德纳共同出席记者会，介绍40多页长的德国首份国家安全战略。此前三个执政党之间就这份安全战略的内容进行了长达数月的争执与博弈。

总理肖尔茨在记者会上表示：“这份安全战略的目标十分明确：捍卫国民的安全，同时为确保欧洲的安全做出我们的贡献。”

肖尔茨说：“没有安全就没有自由，也就没有稳定和繁荣。”他强调，德国安全政策的核心仍然是“立足于欧盟和跨大西洋联盟”。他还具体提到了“我们与法国的深厚友谊和与美国的密切伙伴关系”。

这份国家安全战略澄清了一些基本问题，例如哪些属于德国的安全利益，谁应该作为行为参与者解决这些问题等等。

《战略》将9项议题列为德国安全的核心挑战：国家和联盟防御、民防和公民保护、国际危机处理和发展政策、防范外国影响和间谍活动、技术和关键基础设施的保护、网络和太空安全、原材料和能源安全、应对气候危机和大流行病以及食品安全。

德国公布二战后首部安全战略

中国是“合作伙伴、竞争者和系统性对手”

在谈到中国议题时，肖尔茨说，德国政府会在其中国战略中保持一种平衡。他说，联邦政府内部取得一致并强调，德国谋求的不是脱钩，而是将风险降到最低。

肖尔茨说，中国经济还会继续增长，也应该继续增长。“中国融入世界贸易和全球经济的进程不应受到影响。但与此同时，安全问题也必须得到解决。”肖尔茨说。

他还对下周即将举行的德中政府磋商会议明确表示欢迎。

在德国国家安全战略中，中国被定义为“合作伙伴、竞争者和系统性对手”，这和欧盟的表述方式一致。《战略》中指出：“我们注意到，近些年来竞争和对手的成分在不断增加。”但中国依旧是一个合作伙伴，“缺少了中国，许多具有紧迫性的全球挑战就无法得到解决”。

外交部长贝尔博克也强调，在与北京打交道时，不存在非黑即白的思维方式。德国在民主等问题上与中国存在根本分歧，但在应对气候变化方面也需要与中国合作。她还说：“我们也在不断协调与伙伴国家的合作。”

德国的对华政策将驶向何方？

《战略》中还提到，“中国正在以各种方式试图重塑现有的基于规则的国际秩序，越来越积极地要求获得区域优势，并一再采取与我们的利益和价值观相抵触的行动”。“地区稳定和国际安全日益承受压力，人权也遭到漠视。中国正在利用其经济实力来实现政治目标。”

柏林政府原计划在今年2月举行的慕尼黑安全峰会上介绍这份国家安全战略，然而当时政府内部尚无法对战略中的所有内容和表述达成一致。

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