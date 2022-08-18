（德国之声中文网）出于对德国可能出现的能源短缺的担忧，联邦政府拧紧了螺丝。本周四，一系列节能规定开始实施，生效期初步计划止于明年2月底。根据联邦内阁批准的条例文本，这是一项 "政界、企业和消费者们的共同任务"。绿党籍联邦经济部长哈贝克（Robert Habeck ）称，"每节省一千瓦时，就能减少一分对俄罗斯天然气供应的依赖"。加上10月1日起生效的其它规定，天然气消费量可望减少2%至2.5％。

下调室温，走廊和门厅保持低温

自即日起，公共建筑中的走廊、门厅或技术间等过渡区域将不再供暖--除非有安全方面的原因需要这样做。公共建筑内，最高温度不得超过19摄氏度，--人员只轻度体力工作或以坐姿为主工作的情况下。联邦经济部表示，迄今，所建议的最低温度是20度。在人员 "主要是站立或行走 "的轻度活动的工作场所，温度上限为18度，对于主要是站立或行走的中度活动，是16度，对身体重度活动，是12度。新规定不适用于诊所、疗养院或其它社会机构。私人雇主在调节室温方面有较大回旋余地。

经济部长哈贝克寄希望于每个公民的帮助

现有租约中规定的最低温度条款将被暂时中止。燃气供应商和大型住宅楼的业主必须及时通知其客户或租户有关预期的能源消耗、其成本和可能的节约，--最迟不得晚于供暖季起始。

私家泳池不能加热

私家室内、外游泳池不允许再使用天然气或电网供电加热，理由是，它们不"不是生活必须"。康复中心、酒店和休闲设施的游泳池不受影响。

锅炉和即热式热水器不再允许被用来加热洗水池，--除非是出于卫生原因需要这样做。

出于纯粹审美或标志意义的建筑物和纪念碑的照明将被禁止。文化活动和公共节日期间的短期照明构成例外。夜间，广告牌不再照明。

商店大门和零售场所的出入口禁止长时间打开--紧急出口或逃生通道除外。

联邦政府称，指定众多节能规定也意在发挥 "信号和榜样效应"，引发公民采取更多自愿节能做法。

（德新社）

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