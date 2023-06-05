 德国出口4月重新实现增长 从中国进口货物最多 | 经济纵横 | DW | 06.06.2023

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经济纵横

德国出口4月重新实现增长 从中国进口货物最多

今年第二季度，德国出口出人意料地出现了稳健增长的势头。四月份出口实现了1.2%的增长。不过，经济学家们预计，来自中美市场的推动力将有所下滑。

Duisburger Hafen

（德国之声中文网）进入第二季度后，德国出口实现了出人意料的增长。联邦统计署周一发布的数据显示，今年四月，德国出口实现了1.2%的增长，出口总额达到1304亿欧元，好于预期。今年三月，德国出口曾下降6%。而此前路透社对经济学家的问卷调查曾显示，德国四月出口将回落2.5%。

私人银行 Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank的首席经济师克吕格（ Alexander Krüger）表示："四月的增幅还远远不足以弥补此前的滑坡。中国和美国市场可预见的疲软，令德国恢复出口活力难以乐观。"

今年四月，德国对欧盟国家的出口环比增加了4.5%，总额为714亿欧元。而排名第一的德国出口对象国仍是美国，出口增长4.7%，出口总额为131亿欧元。对华出口则增长了10.1%，总额为85亿欧元，对英出口则下滑了5.2%，出口总额降至61亿欧元。

德国批发出口及服务业联合会（BGA ）主席延杜拉（ Dirk Jandura）表示："得益于中国和美国经济形势的好转，我们的出口也有了良好的发展，但总体而言，今后更会是平稳的横向发展。作为遏制通胀的努力，价格也有所上涨，这推动了出口的增幅，总之，形势比预计的要好。" 不过，可以预见的货币紧缩政策将使经济降温，"有鉴于此，推动改革和放松管控已经变得非常紧迫，否则我们会进一步失去竞争优势。"

进口方面，中国仍排名第一。

进口方面，中国仍排名第一。

通胀重挫德国人的消费热情，使德国经济在去年年底和今年年初连续两个季度出现滑坡，从而进入了衰退阶段，也即专业人士所谓的"技术性衰退"。克鲁格在谈到刚刚发布的出口及国民生产总之数据时表示："由于进口也出现了滑坡，因此，贸易总额仍呈现顺差，这也缓解了对经济暴跌的担忧。"

进口方面，中国仍排名第一

数据还显示，德国进口今年4月下滑了1.7%，进口总额为1112亿欧元，进口跌幅比预计多了一倍。

在进口方面，中国仍是德国最重要的贸易伙伴。德国总计从中国进口了价值129亿欧元的货物。从美国的进口总额则为80亿欧元。而从英国的进口则仅有28亿欧元。同俄罗斯的贸易总额仍在继续下降，进出口总额仅为十亿欧元。

过去几个月来，对外贸易波动极大。ING 银行分析师布泽热斯基（ Carsten Bzreski）表示："这种大幅波动的态势将会持续下去，从去年夏季开始，德国的出口一直非常不稳定，而且其总体呈现下滑趋势，而并非上升趋势。"

（路透社，法新社，德新社）

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