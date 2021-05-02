德国出口强劲复苏 中国市场功不可没

（德国之声中文网）德国联邦统计署周五发布的数据显示，今年第一季度德国外贸出口额与去年同期相比增长了2.4%，出口总额为3326亿欧元。而三月份的出口增幅更创下了新纪录。德国外贸行业联合会主席博内尔（Anton Börner）表示，出口行业正在迅速恢复活力，工业界整体局势也相当看好。今年三月的出口额与疫情导致停摆的去年三月相比，增长了16.1%，出口总额高达1265亿欧元。位于威斯巴登的联邦统计署表示，这是迄今为止单月出口增幅的最高记录。同今年二月相比，三月出口额也出乎意料地增加了1.2%。此前分析人士预计的平均增幅仅为半个百分点。

外贸行业联合会主席博内尔表示：“尽管受到新冠疫情冲击，德国企业仍得以在很短的时间内重振旗鼓，在国际贸易中占据一席之地，足以显示德国企业的竞争力，以及应对危机的灵活性。”德国工业联合会也表示，今年三月德国出口业再度展现良好发展势头，使人有理由对德国工业的未来抱持乐观态度。”德国工业联合会总干事朗格（ Joachim Lang）表示，德国经济再度走上了增长之路，而美国推出的经济提振计划又使美国市场对欧洲产品的需求进一步提高。



VP银行首席经济师基茨尔（Thomas Gitzel）表示，德国经济今年第一季度出现的下滑“可能是整个疫情期间最后一个负面记录。”德国商业银行也将今年德国国民经济的总体增长预估从此前的3.5%上调至4%。该银行首席经济师克莱姆（Jörg Krämer）认为，德国将出现“后疫情快速增长期”。



同新冠疫情爆发前的去年二月相比，今年三月的出口额仍有0.9%的微弱差距。但进口额却增加了6.7%。今年头三个月进口额总共增加了2.4%，总额为2800亿欧元。

中国市场对德国产品的需求尤为强劲。德国对华出口同去年三月相比增加了近38%。英国脱欧以及退出关税联盟对德国的进出口依旧影响显著。德国对英出口同比降低了13.2%。



去年受疫情影响，德国的出口曾大幅滑坡。德国外贸行业联合会认为，今年的出口总体将实现明显增长。

今年三月，德国工业生产量明显提高。联邦统计署提供的数据显示，今年三月的总产量比二月份提高了2.5%。今年头两个月，由于原料供货出现紧张，德国企业曾一度无法完成订单。此外，由于今年冬季部分地区出现严寒天气，建筑行业也受到了影响。

就总体而言，德国经济界正在恢复信心。慕尼黑Ifo经济研究所表示，经济界几乎所有行业都有扩大生产规模的计划。该研究所发布的月度企业问卷调查显示，四月的生产计划指数为33.1，而三月的该指数则为30.2。 Ifo经济研究所专家沃尔拉布（ Klaus Wohlrabe）表示：“企业的订单越来越多。疫情过后，需求仍会进一步增加。尤其电子工业和汽车工业将会大幅提升产量。”机械制造行业也会提高产量。



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