（德国之声中文网）位于慕尼黑的ifo经济研究所根据企业问卷调查结果而发布的综合指标通常被视为反映出口商情绪的晴雨表，今年一月，这一指标为负8.4，而去年十二月这一指标则为负7.1。这是2023年9月以来的最糟表现。

ifo研究所负责问卷调查的沃尔拉伯（ Klaus Wohlrabe）表示："德国出口经济今年年初的形势不容乐观，出口商急需获得新的活力。"

出口行业的大多数企业都认为，他们的出口额将出现下滑。汽车制造、机械制造以及电子技术等德国经济的核心领域尤为如此。但塑料和冶金行业也在抱怨他们收到的订单越来越少。

相比之下，食品及饮料行业则预计他们的出口量会有所上升。家具行业也认为他们的境外业务会继续增加。

德国对美、中等国出口大幅下滑

由于利息上涨，需求疲软，德国一些重要贸易伙伴国家的经济状况不佳，加之来自中国的竞争压力越来越大，德国出口行业的处境目前非常艰难。德国联邦统计署此前发布的数据显示，美国是德国产品的最大买家，但去年12月对美出口同比下降了9.9%，而对华出口跌幅更大，高达12.7%。

由于乌克兰战争爆发后的对俄制裁，德国对俄罗斯的出口再次大幅下滑。2023年12月下降32.3%，仅为6亿欧元。当月俄罗斯在欧盟以外德国重要出口国的排名仅为第20位。而在2022年2月，俄罗斯排名第五。

基尔世界经济研究所提供的数据称，去年德国出口总体下降了1.4%，2024年将原地踏步，直到2025年情况才会有所好转。

经济衰退来了——德国该怎么办？

（路透社）

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