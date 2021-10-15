 德国出口商：全球供应链困境短期内无解 | 经济纵横 | DW | 23.10.2021

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经济纵横

德国出口商：全球供应链困境短期内无解

货运成本增高、芯片等初级产品短缺——德国经济目前需要应付的全球性问题很多。根据德国外贸协会的估计，这一困境会持续到明年年中。但是德国出口仍然有望在今年实现增长，这还要归功于年初的强劲开局。

Deutschland | Containerbrücke im Hamburger Hafen

汉堡港货运码头

（德国之声中文网）据德新社报道，德国外贸和批发商协会（BGA）估计，尽管面临原材料紧张和全球供应链问题，今年德国商品出口仍然有望实现强劲增长。

该协会主席延杜拉（Dirk Jandura）表示："我们在今年年初开局非常成功，今年目前增幅遭受削弱，但是至今还没有任何迹象促使我们撤回之前对于年度名义增长率达到13%的预测。"按照外贸协会的估计，今年德国出口总额有望超过在新冠疫情爆发之前的水平。

该机构还指出，目前全球供应链所面临的困境预计会持续到明年中期。延杜拉对德新社表示："我们看到集装箱货运价格上涨，货运运输费用增加，包括半导体在内的初级产品紧缺，还有货车司机的人力瓶颈问题越来越严重。需要解决的问题很多。"

UK Symbolbild Tankstelle ohne Benzin

英国因货运链问题出现“油荒”

今年10月初刚刚接任德国外贸协会主席的延杜拉呼吁，未来的德国新政府必须要采取"主动的贸易政策"，在欧盟层面上致力于推动贸易政策的统一协调行动。"否则，欧洲会陷入夹在美国和中国之间的两难境地。"为此，欧盟和加拿大之间的综合经济贸易协定（CETA）的批准程序必须尽快推进，以及欧盟和南美洲经济一体化组织"南方共同市场"（Mercosur）之间的自贸协议也是如此。

DW.COM

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由于卡车司机人手严重短缺，英国一些加油站已无法得到补给。

德国工业界坏消息不断：先是订单显着下降，现在是生产本身。供应链问题日趋严重，危及经济复苏。

"我们必须敢于开拓更多的贸易通道"，延杜拉说，"我们希望下一届德国政府将会是由一个代表进步的执政联盟来领导。德国在很多方面都继续进行现代化改革。"

在谈到未来政府的经济政策时，延杜拉还发出呼吁，在气候保护问题上，应该更多地采取激励措施来促进环保，而非使用禁令。"我们需要在市场经济和调控规范之间寻找平衡，也应该在技术领域更加开放。"在他看来，德国目前的气候保护政策还"不成熟"。为了满足日益增长的用电需求，他认为应该暂时让一两家核电站继续运营下去，以承担一些基本负荷。"

延杜拉还发出警告，希望新政府不要对劳资自主权加以干预。此前社民党、绿党和自民党在为组阁进行试探性会谈时曾经达成一致，支持将法定最低工资水平提高到每小时12欧元。

（德新社）

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