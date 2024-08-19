德国出口全线败退 汽车仍是拳头产品

联邦统计署最新发布的数据显示，受全球市场和中国竞争压力的影响，今年上半年，德国进出口总额均有所下滑，但汽车仍是德国最大宗的出口产品。在对华贸易方面，德国仍有较大的逆差。

（德国之声中文网）尽管全球市场需求减少，来自中国的竞争压力越来越大，但汽车仍然是德国最大宗的出口产品。德国联邦统计署周一发布的数据显示，今年上半年，德国汽车及汽车配件出口虽同比下降了2.4%，但仍以总价值1353亿雄踞德国出口产品中的榜首。排名第二的出口产品种类则是机械，出口总额1096亿，同比下降4.4%，排名第三的是化工产品718亿，同比下降4.4%。在进口方面，排名第一的也是机动车和机动车配件，总值730亿，同比下降4.2%，排名第二的是数据处理设备，进口总值为643亿欧元，同比下降9.8%。

汽车仍是德国的最大宗出口产品，图为在Emden港等待装船启运的大众新车。 图像来源: Jörg Sarbach/dpa/picture alliance

今年头六个月，德国出口总额为8017亿欧元，同比下降1.6%。联邦统计署表示："同往年情况一样，今年上半年，美国仍是德国产品的最大买家。"对美出口总额为807亿欧元，而"Made in Germany"的第二和第三大买家则分别为法国（624亿欧元）和荷兰（576亿欧元）。

在进口方面，今年上半年德国的进口总额为6628亿欧元，同比下降6.2%。而对德国的第一出口大国为中国，中国对德出口总额为735亿欧元，排名第二和第三的则分别为荷兰的496亿欧元和美国的460亿欧元。

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在对美国的贸易中，德国盈余最大，进出口顺差达347亿欧元，排名其后的分别是法国275亿欧元以及英国230亿欧元。但相比之下，德国对华贸易则呈现逆差，逆差总额为253亿欧元。

中国造正在对德国汽车工业构成挑战，图为运抵不来梅港的比亚迪电动车。 图像来源: Lars Penning/dpa/picture alliance

本月初，路透社就已援引德国联邦统计署的临时性数据报道称，今年上半年，美国已经取代中国成为德国第一大贸易伙伴。此前，中国已经连续八年处在德国最大贸易伙伴的榜首地位。

（路透社，德国联邦统计署）

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