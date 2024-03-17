 德国几乎每五名雇员中就有一人内心决定“不干了” | 德国新闻 | DW | 17.03.2024

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德国几乎每五名雇员中就有一人内心决定“不干了”

盖洛普最新公布的“德国敬业指数”调查显示，德国雇员对企业的忠诚度明显降低，67%的雇员对企业缺少“情感联系”，每天的工作态度都是“当一天和尚撞一天钟”。730万雇员内心已经决定跳槽。

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（德国之声中文网）盖洛普咨询公司（Gallup）周四（3月14日）最新公布的“德国敬业指数”调查（Gallup Engagement Index Deutschland）显示，只有53%的雇员认同“明年还会继续在同一家公司效力”的说法。而2018年这一比例还在78%。

调查显示，19%的受访者，相当于730万雇员表示内心已经做出“不干了”的决定。这是2012年以来的最高水平。

调查中，在一家公司工作不满一年的受访者当中，40%的人已经开始寻找新工作。

专家表示，目前德国企业招聘的数量也在增加，甚至从德国之外的地区雇佣劳动力。

专家表示，目前德国企业招聘的数量也在增加，甚至从德国之外的地区雇佣劳动力。

只有14%的受访者表示，他们对公司具有“高度的情感联系”，并“体验到以良好领导力为特征的工作环境”。相比之下，67%的雇员对企业缺少“情感联系”，而且每天的工作态度都是“当一天和尚撞一天钟”。

此外只有22%的受访者表示对自己的上司感到满意。四分之三的雇员认为，他们在工作中的强项既得不到上司的认可也得不到重视。

调查指出，员工对企业的忠诚度降低时，缺勤率也会增加：2023年，忠诚度低的雇员平均病假天数为9天，而忠诚度高的员工请的病假只有5天。

这一调查在去年11月20日至12月22日期间进行，随机抽取了德国1500名18岁以上的雇员完成电话访问。

劳动力市场和职业研究所的专家韦伯（Enzo Weber）接受德新社采访时指出，同新冠疫情时期相比，就业市场上更换职业岗位的意愿明显加强了。不过他认为，这只是回归到疫情前的正常水平。

韦伯说，如果寻找到更好的就业机会，雇员就会跳槽。“目前就是这种情况。”此外企业招聘的数量也在增加，甚至从德国之外的地区雇佣劳动力。

还有一个导致雇员起心动念要跳槽的原因是，雇员对现有的工作不再满意，或者职场出现了变故动荡，因此他们开始寻找更赚钱的工作——目前数字化进程中就出现了这种情况。

职场新人、老人必备！你必须知道的德国雇员权利

（德新社等）

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