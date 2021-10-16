 德国准新政府支持大麻合法化 | 德国新闻 | DW | 19.11.2021

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德国新闻

德国准新政府支持大麻合法化

德国正在谈判组阁的三个党派代表透露，新政府上台后计划将大麻合法化，但会将其流通置于严格的监管之下。

Deutschland | Aphria Plantage für Cannabis-Heilpflanzen

（德国之声中文网）预计将联合执政的德国社民党（SPD）、绿党和自民党（FDP）传递的信号显示，新政府在认真考虑大麻合法化的可能。

三个党派代表周四（11月18日）对丰克媒体集团（Funke media group）表示，他们正在讨论"在有执照的商家有控制地向成年人开放娱乐消费用大麻"这一选项。

绿党和亲经济界的自民党多年来一直主张有控制的大麻合法化。不过政府圈内人士强调，严格管控和保护未成年人是未来的首要任务。据透露，新法案规划，在4年之后将全面评估新规的实施和效果。

Hanfprodukte

欧盟只有两个国家允许娱乐性消费大麻

欧洲哪些国家大麻合法

尽管荷兰长期以来一直容忍在有控制的条件下销售和消费用于娱乐目的的大麻，但其他欧洲国家却迟迟没有效仿。

上个月，卢森堡成为第二个允许以娱乐消费为目的的大麻交易的欧盟国家。该国甚至还允许合法种植大麻用于非医疗目的。这在荷兰仍是非法的。

德国新联合政府内的党派没有透露，是否计划也放开境内大麻种植合法化。

观看视频 00:47

大麻何時能在德國合法化?

（法新社、路透社）

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