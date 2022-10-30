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德国国内旅行旺季是春夏秋三季，唯独1、2月份旅游业较为萧条。其实在这两个月，德国也有好去处，来一起看一看！
叙尔特岛是德国北海第一大岛，也是德国有钱人扎堆的地方，是水上运动爱好者和疗养度假者的天堂。无论是常住该岛的，还是定期去度假的，都是有一定经济基础的人。叙尔特的度假旺季是夏天，所以该岛冬天的美景几乎被人忽略。其实冬天叙尔特也值得一去，空气净澈，游客不多，酒店相对便宜。
北海浅滩是一大自然景观，也是联合国教科文组织自然遗产。在浅滩上赤足散步，等于足疗养生。不过即使是冬季，这里也值得一游，特别是对于冬钓爱好者来说。
德国南部地区是冬季旅行胜地，巴符州的黑森林，巴伐利亚州的新天鹅堡（图）都是千万游客青睐的目的地。
德国南部地区也是滑雪胜地，巴伐利亚州的阿尔高（图，Allgäu）、德国和奥地利接壤地区的楚格峰、国王湖都是滑雪爱好者的天堂。经典的“浪漫之路”也在这一带，最适合自驾旅游。
德国南部“浪漫之路”沿线的阿尔高地区还有“冰屋”特色酒店，让游客感受一下爱斯基摩人的生活。
德国东部地区冬天也值得一去，虽然没有新天鹅堡这样的“游客磁铁”，但也恰恰少了几分批量游客的混乱，多一分冬季的宁静。德国东部萨克森州所在的埃尔茨山脉（Erzgebirge）还是雪地徒步（ski hiking）的好地方，尤其近些年吸引了不少此类运动爱好者。
沿着埃尔茨山脉的路线也通铁路，不喜欢冬季户外运动的人，可以选择比较舒服的方式，坐着火车穿山越岭，欣赏窗外的美景。
说完了德国北部、南部、东部，还要提一句西部地区。这里受地势影响，冬天雪少雨多，阴天多晴天少。当然，如果冬季来西部的大城市科隆（图），或者历史悠久的波恩、亚琛等地，可以主要以市区观光为主，也能长不少知识。
基辅市长克里琴科说，这个乌克兰首都基辅正迎来超过四分三个世纪以来最糟糕的冬天。与此同时，欧洲议会周三将俄罗斯认定为「恐怖主义资助国」，呼吁27个成员国跟进。
柏林著名旅游景点雷迪森酒店水族馆的巨型水族缸周五突然炸裂，1000立方米的水涌入街道，缸中的1500条鱼几乎都死亡。酒店中的数百名住客已被疏散。水族缸炸裂的原因暂时不明。
德国将陷入衰退：这一场景不是没有预告的。冬季降至。这个冬天会变得很难熬。人们只能企盼它不至太冷。德国之声经济部记者Henrik Böhme认为，欧洲正面临考验。
新疆、云南、内蒙古等地出现疫情，中国当局再次祭出严格的防疫封控措施，甚至还传出了警民对峙的画面。时值10月旅游黄金周，但是中国多处旅游胜地都因疫情错过旅游旺季。而已经将清零防疫与个人政治权威等同起来的习近平，不太会在短期内更改防疫策略。
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