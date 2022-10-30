北部叙尔特岛 Sylt

叙尔特岛是德国北海第一大岛，也是德国有钱人扎堆的地方，是水上运动爱好者和疗养度假者的天堂。无论是常住该岛的，还是定期去度假的，都是有一定经济基础的人。叙尔特的度假旺季是夏天，所以该岛冬天的美景几乎被人忽略。其实冬天叙尔特也值得一去，空气净澈，游客不多，酒店相对便宜。