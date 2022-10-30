 德国冬季美景 | 所有节目 | DW | 17.12.2022

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

文化经纬

德国冬季美景

德国国内旅行旺季是春夏秋三季，唯独1、2月份旅游业较为萧条。其实在这两个月，德国也有好去处，来一起看一看！

  • Sylt Südspitze Sand Erosion (picture-alliance/dpa/C. Rehder)

    北部叙尔特岛 Sylt

    叙尔特岛是德国北海第一大岛，也是德国有钱人扎堆的地方，是水上运动爱好者和疗养度假者的天堂。无论是常住该岛的，还是定期去度假的，都是有一定经济基础的人。叙尔特的度假旺季是夏天，所以该岛冬天的美景几乎被人忽略。其实冬天叙尔特也值得一去，空气净澈，游客不多，酒店相对便宜。

  • Wattenmeer Flash-Galerie (picture-alliance/dpa)

    北海浅滩 Wattenmeer

    北海浅滩是一大自然景观，也是联合国教科文组织自然遗产。在浅滩上赤足散步，等于足疗养生。不过即使是冬季，这里也值得一游，特别是对于冬钓爱好者来说。

  • Schloss Neuschwanstein im Winter (picture-alliance/dpa/C. Wallberg)

    南部亮点多

    德国南部地区是冬季旅行胜地，巴符州的黑森林，巴伐利亚州的新天鹅堡（图）都是千万游客青睐的目的地。

  • Deutschland Alpen Zugspitzplatt (picture-alliance/Arco Images)

    滑雪胜地

    德国南部地区也是滑雪胜地，巴伐利亚州的阿尔高（图，Allgäu）、德国和奥地利接壤地区的楚格峰、国王湖都是滑雪爱好者的天堂。经典的“浪漫之路”也在这一带，最适合自驾旅游。

  • Außergewöhnliche Hotels Iglu-Dorf im Allgäu bietet Romantik bei Null Grad (picture-alliance/dpa/A. Ellinger)

    特色旅店

    德国南部“浪漫之路”沿线的阿尔高地区还有“冰屋”特色酒店，让游客感受一下爱斯基摩人的生活。

  • Erzgebirge - Langläufer auf der Kammloipe (picture-alliance/ZB)

    德国东部后来居上

    德国东部地区冬天也值得一去，虽然没有新天鹅堡这样的“游客磁铁”，但也恰恰少了几分批量游客的混乱，多一分冬季的宁静。德国东部萨克森州所在的埃尔茨山脉（Erzgebirge）还是雪地徒步（ski hiking）的好地方，尤其近些年吸引了不少此类运动爱好者。

  • BdT Fichtelbergbahn dampft durch den Schnee (picture-alliance/dpa/J. Woitas)

    懒人可以坐火车

    沿着埃尔茨山脉的路线也通铁路，不喜欢冬季户外运动的人，可以选择比较舒服的方式，坐着火车穿山越岭，欣赏窗外的美景。

  • Deutschland Kölner Dom (DW/M. M. Rahman )

    德国西部城市游

    说完了德国北部、南部、东部，还要提一句西部地区。这里受地势影响，冬天雪少雨多，阴天多晴天少。当然，如果冬季来西部的大城市科隆（图），或者历史悠久的波恩、亚琛等地，可以主要以市区观光为主，也能长不少知识。


  • Sylt Südspitze Sand Erosion (picture-alliance/dpa/C. Rehder)

    北部叙尔特岛 Sylt

    叙尔特岛是德国北海第一大岛，也是德国有钱人扎堆的地方，是水上运动爱好者和疗养度假者的天堂。无论是常住该岛的，还是定期去度假的，都是有一定经济基础的人。叙尔特的度假旺季是夏天，所以该岛冬天的美景几乎被人忽略。其实冬天叙尔特也值得一去，空气净澈，游客不多，酒店相对便宜。

  • Wattenmeer Flash-Galerie (picture-alliance/dpa)

    北海浅滩 Wattenmeer

    北海浅滩是一大自然景观，也是联合国教科文组织自然遗产。在浅滩上赤足散步，等于足疗养生。不过即使是冬季，这里也值得一游，特别是对于冬钓爱好者来说。

  • Schloss Neuschwanstein im Winter (picture-alliance/dpa/C. Wallberg)

    南部亮点多

    德国南部地区是冬季旅行胜地，巴符州的黑森林，巴伐利亚州的新天鹅堡（图）都是千万游客青睐的目的地。

  • Deutschland Alpen Zugspitzplatt (picture-alliance/Arco Images)

    滑雪胜地

    德国南部地区也是滑雪胜地，巴伐利亚州的阿尔高（图，Allgäu）、德国和奥地利接壤地区的楚格峰、国王湖都是滑雪爱好者的天堂。经典的“浪漫之路”也在这一带，最适合自驾旅游。

  • Außergewöhnliche Hotels Iglu-Dorf im Allgäu bietet Romantik bei Null Grad (picture-alliance/dpa/A. Ellinger)

    特色旅店

    德国南部“浪漫之路”沿线的阿尔高地区还有“冰屋”特色酒店，让游客感受一下爱斯基摩人的生活。

  • Erzgebirge - Langläufer auf der Kammloipe (picture-alliance/ZB)

    德国东部后来居上

    德国东部地区冬天也值得一去，虽然没有新天鹅堡这样的“游客磁铁”，但也恰恰少了几分批量游客的混乱，多一分冬季的宁静。德国东部萨克森州所在的埃尔茨山脉（Erzgebirge）还是雪地徒步（ski hiking）的好地方，尤其近些年吸引了不少此类运动爱好者。

  • BdT Fichtelbergbahn dampft durch den Schnee (picture-alliance/dpa/J. Woitas)

    懒人可以坐火车

    沿着埃尔茨山脉的路线也通铁路，不喜欢冬季户外运动的人，可以选择比较舒服的方式，坐着火车穿山越岭，欣赏窗外的美景。

  • Deutschland Kölner Dom (DW/M. M. Rahman )

    德国西部城市游

    说完了德国北部、南部、东部，还要提一句西部地区。这里受地势影响，冬天雪少雨多，阴天多晴天少。当然，如果冬季来西部的大城市科隆（图），或者历史悠久的波恩、亚琛等地，可以主要以市区观光为主，也能长不少知识。


    

多媒体中心更多内容

德国多彩的秋天哪儿最美？

德国多彩的秋天哪儿最美？ 30.10.2022

云游德国童话美景

云游德国童话美景 22.05.2021

德国人眼中又便又靓的热门旅游目的国有哪些？

德国人眼中又便又靓的热门旅游目的国有哪些？ 05.04.2022

9欧元畅游德国：你玩过哪些？

9欧元畅游德国：你玩过哪些？ 07.07.2022

相关文章

KYIV, UKRAINE - NOVEMBER 19: A woman stands next to snow covered metal 'hedgehogs' and graffiti by the British street artist Banksy on Maidan Square on November 19, 2022 in Kyiv, Ukraine. Millions of Ukrainians are facing severe power disruptions after recent waves of Russian missile and drone strikes have reportedly left almost half of Ukraine's energy infrastructure disabled and in need of repair, as temperatures plunge with the capital Kyiv experiencing the first winter snowfall. (Photo by Jeff J Mitchell/Getty Images)

基辅市长：「二战以来最糟的冬天」 23.11.2022

基辅市长克里琴科说，这个乌克兰首都基辅正迎来超过四分三个世纪以来最糟糕的冬天。与此同时，欧洲议会周三将俄罗斯认定为「恐怖主义资助国」，呼吁27个成员国跟进。

Der AquaDom im SEA LIFE nach Sanierungsarbeiten. Das riesige Aquarium in einem Hotel ist in der Nacht zum 16.12.2022 leck geschlagen. Wasser strömte dabei bis auf die Straße. +++ dpa-Bildfunk +++

柏林巨型水族缸炸裂 百万升水涌入街道 16.12.2022

柏林著名旅游景点雷迪森酒店水族馆的巨型水族缸周五突然炸裂，1000立方米的水涌入街道，缸中的1500条鱼几乎都死亡。酒店中的数百名住客已被疏散。水族缸炸裂的原因暂时不明。

A woman walks through falling snow in San Antonio, Sunday, Feb. 14, 2021. Snow and ice blanketed large swaths of the U.S. on Sunday, prompting canceled flights, making driving perilous and reaching into areas as far south as Texas’ Gulf Coast, where snow and sleet were expected overnight. (AP Photo/Eric Gay)

评论：充满不满情绪的冬天 02.10.2022

德国将陷入衰退：这一场景不是没有预告的。冬季降至。这个冬天会变得很难熬。人们只能企盼它不至太冷。德国之声经济部记者Henrik Böhme认为，欧洲正面临考验。

(220807) -- SANYA, Aug. 7, 2022 (Xinhua) -- Tourists line up to receive nucleic acid tests at a testing site in Sanya, south China's Hainan Province, Aug. 7, 2022. Prevention and control measures have been taken in Sanya to fight against the new resurgence of COVID-19 in the city. (Xinhua/Guo Cheng)

严苛防疫 让中国旅游胜地错过旅游旺季 06.10.2022

新疆、云南、内蒙古等地出现疫情，中国当局再次祭出严格的防疫封控措施，甚至还传出了警民对峙的画面。时值10月旅游黄金周，但是中国多处旅游胜地都因疫情错过旅游旺季。而已经将清零防疫与个人政治权威等同起来的习近平，不太会在短期内更改防疫策略。