德国冬季最美的10座城市

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许多德国城市在冰天雪地的冬日也别具魅力。让我们来看看这10个冬季最美德国城市。
这座被联合国教科文组织列为世界遗产的城市拥有帝国大教堂、小威尼斯区或华丽的新居宫等景点，自然是一处旅游胜地。冬天下雪的时候，特别值得去班贝格（Bamberg）感受一下巴洛克和哥特式建筑的浪漫风情。 如果您在游览景点时感到太冷，那么不妨在众多啤酒屋中挑选一家稍作停留，感受定会改变。
施韦比施格明德市位于施瓦本阿尔布山脉和德雷凯泽贝格山脉脚下，其显著特点是大量的历史建筑。这里有众多的教堂、修道院和美丽的广场。距离城市不远的霍恩雷赫贝格城堡（如图）周边视野广阔，深受冬季运动爱好者和徒步旅行者喜爱。
路德维希堡镇距离斯图加特不远，以路德维希堡宫闻名于世。路德维希堡宫曾经是国王的宫殿，是欧洲现存最大的巴洛克式建筑之一，全年对游客开放。在宽阔的宫殿花园中漫步之后，你可以到王室住宅里面暖和一下。无论天气如何，路德维希堡镇老城区都有很多迷人的小巷和巴洛克式教堂可以欣赏。
访问德国鲁尔区的哈廷根，就像穿越时空回到从前。蜿蜒的小巷通向镇中心的圣乔治教堂，沿途有150座半木结构的房屋。周边的乡村也有很多值得一游的地方，包括徒步穿越浪漫的鲁尔河谷，参观伊森堡、布兰肯斯泰因和豪斯-克姆纳德等地的中世纪城堡。
弗罗伊登贝格的冬天美不胜收。这个拥有18000名居民的小镇距离科隆有一个小时的车程，近年来从一个沉睡的村庄变成了Instagram的热门景点。从当地温泉公园远眺，你可以看到弗罗伊登贝格的老城区，那里有80座17世纪的半木结构房屋。
哈尔茨山是萨克森-安哈尔特州的一座低矮山脉，吸引了许多冬季运动爱好者前往滑雪和徒步旅行。除此之外，周边城镇风景如画。例如韦尼格罗德，被称为“哈尔茨河上的彩色小镇”，其半木结构的房屋被雪花覆盖之后尤其迷人。
如果没有胡桃夹子或圣诞金字塔雕刻等装饰品，很难想象德国的圣诞节。然而，很少有人知道，它们大多来自奥雷山脉的塞芬镇。即使错过了圣诞节，圣诞小镇塞芬也值得一游。无论滑雪还是徒步旅行，该地区有很多地方可供选择。
迈森是萨克森州最古老的城市之一，位于易北河畔德累斯顿西北25公里的地方。还有什么比冬天湖面闪闪发光的城市轮廓更加浪漫呢？在游览完历史悠久的老城区之后，你可以参观阿尔布雷希茨城堡和施洛斯堡山上的大教堂，然后到市内众多的餐馆和咖啡馆里取暖。
吕讷堡位于汉堡附近，这座汉萨同盟城市在1000多年前就因盐业贸易而繁荣昌盛。昔日辉煌的遗迹是老城区的特点，其中包括华丽的商人房屋、蜿蜒的小巷、历史悠久的水塔和其他建筑瑰宝。追求自然宁静的人可以在寒风中徒步穿越附近的吕内堡石楠草原。
波罗的海上的汉萨同盟城市斯特拉尔松因其宏伟的砖瓦建筑而被联合国教科文组织列为世界遗产。即使在冬天，也可以轻松地一边欣赏美景，一边漫步市区，欣赏优美的屋檐、华丽的教堂和独特的市政厅。如果想在大自然中拥有一次顶级冬游，可以驱车前往德国最大岛屿吕根岛的国家公园和海滩。
可以自由出境后，中国游客涌向能办落地签证的泰国，让他们惊喜的是，泰国副总理以及两名阁员亲自来机场恭候。
随着长达三年的清零政策结束，中国与旅游、休闲相关的行业开始重拾信心。一些经济学家也表示谨慎乐观。然而，中国防疫政策的大转弯导致疫情井喷，反过来也影响经济的复苏。此外，中国目前还面临春运加剧疫情的挑战。
中国防疫政策大转弯，给亚洲各国重振旅游经济带来了希望。景区经营者们已经为“高朋满座”做好准备，而一些国家的政府则谨慎地实施了限制措施。
鉴于中国疫情快速上升且即将开放国门，迄今有十多个国家宣布对从中国入境旅客实施限制措施，澳洲、加拿大也宣布跟进。摩洛哥禁止来自中国旅客入境，韩国则暂停核发旅游签。世卫呼吁中国提供疫情真实数据。
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