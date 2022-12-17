德国冬季最美的10座城市

迈森，萨克森州

迈森是萨克森州最古老的城市之一，位于易北河畔德累斯顿西北25公里的地方。还有什么比冬天湖面闪闪发光的城市轮廓更加浪漫呢？在游览完历史悠久的老城区之后，你可以参观阿尔布雷希茨城堡和施洛斯堡山上的大教堂，然后到市内众多的餐馆和咖啡馆里取暖。