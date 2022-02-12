 德国冬奥冠军：比赛一结束就离开中国 | 足坛体坛 | DW | 17.02.2022

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德国冬奥冠军：比赛一结束就离开中国

刚刚在北京冬奥上斩获两枚金牌的德国雪橇运动员盖森贝格在2月16日的电视访谈节目中，对自己的冬奥之旅进行了批判性总结。她认为此次的东道主中国正与世隔绝，并且承认这次参赛面临着“内心纠结”。

34岁的盖森贝格在本届冬奥会上斩获了一枚个人、一枚团体接力金牌

34岁的盖森贝格在本届冬奥会上斩获了一枚个人、一枚团体接力金牌

(德国之声中文网) 34岁的盖森贝格(Natalie Geisenberger)在本届冬奥会上斩获了一枚个人、一枚团体接力金牌，不可谓不成功。完成全部比赛的她现在已经回到了德国，并且在2月16日晚间出现在了德国电视二台的访谈节目"Markus Lanz"中。

在访谈中，盖森贝格并不只是谈到夺冠的喜悦，而是再次表达了对国际奥委会将奥运会承办权授予专制中国的不解，并且承认作为运动员面对此类情形往往感到无能为力。

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在多国以新疆维族人权不彰「外交抵制」北京冬奥时，中国政府一名火炬手的选用格外引人关注。于此同时，习近平与唯一一名出席冬奥的欧洲国家领袖互动良好。两人谈了些什么?

即使在北京冬奥会开幕式举办后的第二天，相关讨论依旧不绝于耳。从“中国式浪漫”到“新疆火炬手”，防火墙内外观众的关注点各不相同。

北京冬奥新疆维族火炬手引发争议之际，有消息传出，曾参与北京夏奥传递圣火的维族人阿不都热衣木正在服刑。另有当年的维族火炬手呼吁抵制冬奥。

冬奥会前，德国雪橇名将盖森伯格一度考虑不参加北京的赛事。本周二，她在北京赢得了自己的第五块奥运金牌。赛后她表示，在回国前不会发表对中国的评论。

美国宣布对北京冬奥会进行外交抵制后，澳加英等国家也都宣布外交抵制冬奥。德国新政府尚未对次发出明确表态，而对于即将参加2022年冬奥会的运动员来讲，这是一个会考虑的选项吗？

去年11月，盖森贝格公开表示，一度考虑过不参加北京冬奥。之前在北京参加世界杯比赛的三周期间发生的事情让她感到震惊：尽管测试呈阴性，运动员仍必须接受隔离；只在训练时才被许可离开房间；对饮食有顾虑；一次在坐大巴期间，数小时运动员们不准上厕所。盖森贝格当时说，"我犹豫了很久，是否不再去北京，因为那些经历实在太糟糕了。"此外她承认中国的人权记录也让她有所顾虑。她认为有关讨论"是正确的，但时间上晚了十年"。盖森贝格说，对她来说抵制奥运会不是一个好的选择："如果我说我抵制这次奥运不去了，名单上会出现另一个名字，这无法改变任何事情。"她说，"在离目标这么近的时候放弃，这不是一种选项。"

在2月16日的电视节目中，盖森贝格再次解释了自己的上述观点。她说，她不会因为中国人权等因素而放弃自己的夺金梦想，况且她的家人也同样为她的梦想付出了许多。"所以我决定去中国参赛：飞去两个星期，完成我的任务，然后回家，从此再也不去中国。"

在节目中，盖森贝格也被问及了就中国当局安排一名维族运动员点燃火炬的看法。她有些为难地说："我们是运动员，不是政客。"她强调，在大赛前，运动员都尽量不太多关注此类议题，以免被分散精力。"我们想尽可能出色地完成本职工作，也正因此，整体形势对我们显得尤其艰难。"

盖森贝格说，北京冬奥组委会将所有运动员都纳入"防疫泡泡"中，与外部世界完全隔离，无法接触到中国的普通民众。在机场入境时，运动员们就看到了巨大的隔离挡板，一切和外界人员接触的机会都被杜绝。

奥运村的情况也没有比机场更好。盖森贝格说，她每天乘坐穿梭巴士往返于奥运村与比赛场地之间，直线距离只有300米。"就是这些，其他什么都没有了。"

盖森贝格在中国比赛期间并没有发表任何抨击中国的言论

盖森贝格在中国比赛期间并没有发表任何抨击中国的言论

值得一提的是，盖森贝格在中国比赛期间并没有发表任何抨击中国的言论。她曾经在北京说，在疫情条件下仍能到中国来比赛，她对此深为感激。在她夺得个人单项金牌后的新闻发布会上，记者问她是否对此次奥运开幕以来尚没有人提出过有关中国人权的问题感到惊讶。盖森伯格回答说，就此发声有一个选择时间点的问题。"你必须对在何时何地说什么样的话十分谨慎"，她说，"在我回国之后，或许有更多可以说的，但在比赛期间我不会说。"

2月16日的访谈节目还远程连线了德国电视二台在北京的记者Ulf Röller。他介绍说，尽管许多外国运动员对本届奥运会的与世隔绝多有不满，但是在习近平眼中却是巨大的成功。他认为，习近平的目标就是向世界展示：一个缺少冰雪运动传统的国家也能够在短短几年内在一个近乎戈壁的地方举办冬奥会，"中国能够做到其想做的一切。"此外，冬奥期间香港、新疆局势平静，没有出现任何干扰声音，也没有出现新一波的疫情。"所以中国就能以此证明，其严格的管控体系能够提供更好的保护。……这一切都奏效了，习近平也因此能够标榜中国的价值观体系具有优越性。对于习近平而言，冬奥的篇章已经顺利结束。"

(德国电视二台)

观看视频 02:17

现场直击冬奥防疫“泡泡”中的生活！

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