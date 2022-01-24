 德国冠疫苗义务接种议案议会未过关 | 德国新闻 | DW | 07.04.2022

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德国新闻

德国冠疫苗义务接种议案议会未过关

德国暂时不会有接种新冠疫苗义务。本周四（4月7日），规定60 岁起有接种义务的一项法律草案未能在联邦议院获法定多数票。

Deutschland | Debatte über Impfpflicht im Bundestag | Abstimmung

不限党派立场的表决

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尽管新冠病毒感染人数创下新高，德国联邦议院还是取消了在大多数场所配戴口罩的要求，此举受到了反对党基民盟（CDU）的批评。

德国联邦总理肖尔茨曾在去年11月底表示过，最迟今年3月初德国将开始施行疫苗义务制。但是上周日德国《每日镜报》引述新内阁圈内传出的消息称，根据目前的情况，肖尔茨提出的时间表恐怕无法按期执行，主要问题出在联邦议院、联邦参议院的会期时间表以及各种复杂的法律问题。

每天3、5万新增新冠病例，许多地方医院病床告急，总死亡人数逼近10万，而疫苗接种率增长却极为缓慢，完全接种比例只有68%——面对汹涌的第四波疫情，德国掀起了一场是否该引入疫苗接种义务的讨论。

（德国之声中文网）德国红黄绿“交通灯”联合政府在有关义务接种的表决程序上受挫。执政党议会党团未能在对不同议案表决顺序的投票中获多数，反而是在野的基民盟/基社盟的提案占了上风，首先表决数名执政党团议员提出的议案，该议案规定所有 60 岁以上公民有接种义务。社民党、绿党和自由民主党则要求先表决联盟党提出的为义务接种做准备的议案。

这样，首先表决的是执政党方面提出的议案，表决结果：296 票赞同，378 票反对，9票弃权。该议案挫败。

接下来，表决另外3个接种疫苗议案。先是联盟党的议案，根据该议案，应制定疫苗接种法，规定视疫情具体发展在今秋最终做出义务接种的决定。该议案也未获多数：172票赞成， 497票反对，9 票弃权。接下来是另两个侧重点虽各不相同，但均反对扩大义务接种疫苗范围的议案。

Deutschland | Debatte über Impfpflicht im Bundestag

表决之日，反对义务接种的抗议者在联邦议院外示威

表决前，议员们就是否应在德国实施义务接种展开一场激烈但就事论事的辩论。赞同针对 60 岁以上人群推行义务接种的议员警告说，新冠疫情有可能随着秋季到来再度肆虐，因此，必须为此做好准备。反对者则强调，疫苗义务接种侵犯基本人权，并称，不能肯定疫情会再次升级。 

红黄绿联合政府此前同意议员个人从伦理角度对义务接种投票，以使提出跨党派议案成为可能。 

 

（德新社，路透社）

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