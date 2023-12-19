 德国农民抗议政府 勃兰登堡门前摆拖拉机阵 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 19.12.2023

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时政风云

德国农民抗议政府 勃兰登堡门前摆拖拉机阵

德国各地的农民赶往柏林，开着数百辆拖拉机聚集在柏林勃兰登堡门前，抗议联邦政府决定取消柴油燃料补贴以及购买农林机械的税收减免。据称，这些决定可能使农民损失高达10亿欧元。

抗议的农民们用拖拉机堵塞了柏林的车道，远处是勃兰登堡门。

抗议的农民们用拖拉机堵塞了柏林的车道，远处是勃兰登堡门

（德国之声中文网）周一（12月18日），德国各地的农民赶往柏林，开着数百辆拖拉机聚集在柏林著名的勃兰登堡门前，高喊抗议口号"过分了就是过分了！"

农民们对联邦政府决定取消柴油燃料补贴以及取消购买农业和林业机械的税收减免感到愤怒。

据德国农民协会称，这些决定可能使农民损失高达10亿欧元。

位于卡尔斯鲁厄的联邦宪法法院裁定，德国政府将原本用于新冠疫情援助的资金重新分配用于其他方面是违宪的。德国政府为此举辩解称，需要填补该国2024年预算中的170亿欧元缺口

德国政府表示，法院的裁决使得削减破坏气候的补贴势在必行。

德国农业部长厄兹德米尔（Cem Özdemir）在12月18日的抗议活动中对政府的措施提出批评

德国农业部长厄兹德米尔（Cem Özdemir）在12月18日的抗议活动中对政府的措施提出批评

抗议农民誓要"大规模抵制"

来自绿党的农业部长厄兹德米尔（Cem Özdemir）对政府的措施提出批评，他说农民除了柴油外"别无选择"，并补充说："农民是为我们提供粮食的人，这些削减使农民不堪重负。"

财政部长林德纳（Christian Lindner）和经济部长哈贝克（Robert Habeck）都表示愿意听取农民的意见，但声称在卡尔斯鲁厄宪法法院裁决之后，他们几乎没有回旋的余地。

抗议的农民试图向柏林的三党执政联盟发出"第一个明确信号"，要求政府放弃削减计划。

德国农民协会主席鲁克维德（Joachim Rukwied）说："如果政府不这样做，从一月份开始就会出现大规模的抵制活动。我们不会容忍这种情况发生。"

哈贝克说，任何试图扭转削减计划的人都有义务提出一个可以接受的融资办法。

尽管德国农业收入一直在增长，但谷物、油籽和牛奶价格的下跌都开始侵蚀农民的利润空间。

抗议活动中，一辆拖拉机被象征性地套上了绞索

抗议活动中，一辆拖拉机被象征性地套上了绞索

（美联社、德新社）

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