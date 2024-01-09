德国农民在抗议什么？

（德国之声中文网）本周一（1月8日）德国农民按计划举行了全国性抗议示威，他们开动拖拉机等农业车辆，封锁高速公路的入口。抗议车队缓慢行驶，造成德国公路交通大面积瘫痪。这次抗议活动将持续一周，最后一天是1月15日，也是德国农副产品博览会"绿色周"在柏林开幕的日子。抗议农民说，"我们的示威是和平的，但也是目标明确的"。

农民到底在抗议什么？

德国农民抗议的矛头直指政府的紧缩政策。去年11月，联邦宪法法院的裁决做出后，国家财政预算瞬间出现600亿欧元的缺口，因此财政紧缩势在必行。联邦政府计划，取消对柴油的优惠政策、取消农业车辆免除车辆税的优惠政策。最初，柏林政府计划一次性取上述优惠，而此举能使联邦政府获得近10亿欧元的额外收入。

去年12月，农民就已经对这些计划进行了示威抗议，之后，政府撤回了一些减少优惠的决定。修改后的计划是，免除车辆税的政策继续有效；有关柴油补贴，在今后3年内，逐步减少柴油的税收优惠，到2027年将不再提供柴油补贴。据联邦农业部的数据，2024年，一个平均规模的农业企业每年在柴油方面需要额外支出约1000欧元。

尽管政府做出这些让步，农民们仍然不满意，德国农民协会主席卢克韦德（Joachim Rukwied）称，这些妥协最终导致"逐渐死去"，并表示"不可接受"。他要求联邦政府完全撤销这些决定。

愤怒大爆发！德国农民开始全国性一周示威

德国农民的经济状况很差吗？

目前，德国农民的实际状况相当不错。据行业杂志《agrarheute》，2022/23财年实现了"创纪录的利润"。德国农民协会也曾表示，企业业绩达到了历史最高水平，农民协会的年度报告写道，"在经历了多年的低迷之后，过去两年内，农业企业的经济状况显著改善"。该报告显示，以农副业为主要收入来源的农户，平均达到每户11.54万欧元的企业业绩，比去年增长了45％。农民尤其受益于食品价格的大幅上涨。

不过，农民协会主席卢克韦德却对未来持怀疑态度。 据《每日镜报》的报道，他预计未来农民的收入将下降，例如，每升牛奶的价格从最高值60欧分下降到40欧分。另一方面，劳动力成本将继续上升。此外，农业没有特别的吸引力，纵观几十年来，德国的农业企业的数量在持续减少。

当心抗议被极右翼绑架

一个开放型的社会，一个抗议示威作为基本人权的社会，不难想象，农民开着拖拉机示威的过程中，会混入极右翼势力。德国极右翼政党选项党（AfD）在图林根州的领导人霍克（Björn Höcke）在脸书上发出呼吁，"同胞们，我们街上见！" 霍克曾参与过一个新纳粹的游行，根据法院的裁决，称他为"法西斯"不违法。值得注意的是，德国选项党在其党纲中主张取消对农民的补贴。既然如此，是否应该先修改党纲再来抗议呢？

多年来，AfD一直试图利用几乎所有形式的抗议活动，反对德国联邦政府的所有措施。该党反对一切的战略似乎取得了成功：AfD正处于一次民意调查高峰，年初的民调显示，德国选项党的支持率为22%，位居第二，并超过所有执政党。人们预测，该党有望在2024年的德国多个州议会选举中成为最大党派。因此，批评者警告说，这可能是自1945年以来、纳粹政权结束后，德国首次又有极右翼分子参与执政。

对此，德国农民协会发表声明，明确表示反对被极右翼所利用，"极右翼团体、阴谋论者和其他激进分子在我们这里没有立足之地"。在接受《星期日图片报》采访时，农民协会主席卢克韦德说，"我们是民主人士，如果有政府换届，也应该通过选举投票的方式产生。"

有学者认为，农民在抗议活动中，不仅应在言辞上与各类极右翼团体划清界限，还应该在示威活动中通过横幅或标语等发出更明确的信号。

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