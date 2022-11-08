德国军队弹药短缺 供应链受制于中国

（德国之声中文网）据德国媒体报道，本周一（11月28日）德国联邦政府的负责官员和军火工业界代表在总理府举行高层会议，商讨提高弹药产量，为联邦国防军保障补给的事宜。

此前有数据显示，德国军队目前的弹药库存达不到北约的最低要求。按照北约的要求，成员国储备的弹药应足够供应30天战事的需要。柏林政府承认，弹药短缺的问题涉及联邦国防军的全部领域。联邦政府发言人赫伯斯特莱特（Steffen Hebestreit）表示，整体而言，军中“所有地方”都面临这一问题。

只够用几天

被问到德军的弹药到底“够用几天”？发言人表示，出于安全考虑不能透露。《法兰克福汇报》援引联合执政的绿党主席诺里普尔（Omid Nouripour）称，据他所知，德国联邦国防军目前的弹药储备只够用两天，“当然这是绝对太少了。”

据联邦国防军联合会警告称，德军的弹药缺口价值达200亿到300亿欧元。联邦国防军弹药不足的问题已经存在了很长时间，乌克兰战争爆发后，这一情况又有所加剧。

扩充军备、对乌供武：俄乌战争带给德国的深刻转变

德国联邦国防军亟待解决的装备“黑洞” 豹2型坦克 联邦议院国防专员巴特尔斯(Hans-Peter Bartels)在其一月底提交的年度报告中写道：“联邦国防军远说不上装备齐全。几乎每个领域都缺器材。”联邦国防军的豹2型主战坦克也存在这个问题，只有一小部分可以投入使用。

德国联邦国防军亟待解决的装备“黑洞” 美洲狮步兵战车 “美洲狮”步兵战车的情况也不乐观。今年2月，在244辆交付的战车中，只有60辆可以投入使用。国防部对于这些新设备的交付质量不满。实际上，它们只是试用版：预计这款战车完全准备就绪不会早于2024年。

德国联邦国防军亟待解决的装备“黑洞” 修来修去 维修部队永远在忙。而这里也不是没有问题：有时会缺少重要的备件。国防专员巴特尔斯抱怨道，目前工业维修总是“等待时间过长”。

德国联邦国防军亟待解决的装备“黑洞” A400M运输机 不上天的飞机：对于军用运输机A400M而言，这是常态。在很长一段时间里，这款运输机被看作是“问题飞机”——费用比预计的高；到货比预计的晚；功能比预计的少。由于可以投入使用的飞机太少，目前联邦国防军还在继续使用已用了50个年头的C-160运输机。

德国联邦国防军亟待解决的装备“黑洞” 虎式军用直升机 根据一份内部报告，联邦国防军的直升机中也只有一小部分达到战备水平。报告称，德国陆军航空兵有53架这种虎式武装直升机，然而去年平均只有11.6架可以投入使用。而NH90和CH-53型运输直升机的情况也是类似灾难性的。

德国联邦国防军亟待解决的装备“黑洞” 海军训练舰“戈尔希·福克” 海军训练舰“戈尔希·福克”（Gorch Fock）本来的维修费用应只有1000万欧元。如今，花销已经爆炸，激增至1.35亿欧元，目前付了将近7000万。前防长冯·德莱恩承认，联邦国防军在预估费用时出现严重错误。

德国联邦国防军亟待解决的装备“黑洞” 212型潜艇 德国联邦国防军总检察长佐恩（Eberhard Zorn）在今年3月的一份内部报告中对目前的情况表示不满，海军的情况尤为岌岌可危：在去年的5个月中，没有一艘212型潜艇处于战备状态。该报告引发的后果是：时任防长冯·德莱恩表示，未来不再公开这些数字。

德国联邦国防军亟待解决的装备“黑洞” G36自动步枪 士兵们想要这款突击机枪，而防长不想要。这款机枪因为在实验室极端温度条件下测试时出现射击不准确而被剔除。然而，配置后继枪型的过程非常不顺利，可以概括为花费高、运气差、故障多。

德国联邦国防军亟待解决的装备“黑洞” 基本装备也存在缺陷 不仅仅是这些大型设备存在问题：国防专员巴特尔斯指出，防护背心、靴子、衣服、头盔以及夜视设备这些装备也太少，而造成这些问题的主要原因是繁冗复杂的官僚体制。 作者: Martin Muno



国防部一名发言人表示，过去数年，政府已经大幅提高了订购弹药的支出，从2015年的2.96亿欧元增加到了2021年的7亿欧元。2023年的政府财政预算中，计划支出11.25亿欧元购买弹药。

《明镜》在线报道，国防部国务秘书齐默表示，将尽快提交联邦国防军所需弹药的清单，以便军火生产企业按需开动生产。执政的社民党主席克林拜尔（Lars Klingbeil）也呼吁军火工业界尽快提高弹药产量。

不过，德国国防工业联合会的主席阿茨波迪恩（Christoph Atzpodien）反驳说，不能批评企业不及时行动。他称，在乌克兰战争爆发后不到一周，德国军火企业对政府就表示可供应价值100亿欧元的弹药、武器备件等军事物资，但很长一段时间里都没有接到订单。而军火企业不可能在没有拿到订单的情况下大量生产。

担忧中国供应链

另据网络媒体Security Table报道，军工生产的某些重要前期产品来自中国，而这一供应链一段时期以来不再顺畅。报道引述业界人士称，德国弹药生产企业的不少供货商在中国或由中资控股。这些供应商，比如火药厂家一年以来已不再向西方客户供货，原因不甚明了。后者只能在欧洲寻找替代，这导致生产周期延长。现在德国厂商购买火药，供货期往往长达两到三年。

德国《世界报》举了另一个例子：无论是枪支还是坦克火炮，制造弹药推进器所需的棉短绒（Linters）最主要的供应商都在中国。几乎所有欧洲武器生产商都从中国进口这一前期产品，其中包括德国军火巨头莱茵金属（Rheinmetall）的瑞士子公司Nitrochemie Wimmis。但自新冠疫情以来，棉短绒的供货时间大大延长，现在客户要提前6到9个月订货。

（综合报道）

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