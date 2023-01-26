 德国军队不堪一击？ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 02.02.2023

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时政风云

德国军队不堪一击？

德国军队缺乏人员、装备和战略。 多年备受冷落之后，俄罗斯入侵乌克兰让德国人如梦初醒，加强联邦国防军成为当务之急。 但新的态度、政策和资金是否足以扭转国家军队的窘困局面？

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德国本周拍板向乌克兰派遣14辆豹2坦克。英法美等国也分别承诺提供主战坦克或步兵战车支援乌克兰。乌克兰正采取联合武器战术，以抗衡俄罗斯的人数优势。

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谈战争但背后烟花璀璨：德防长新年视频惹众怒 03.01.2023

16.11.2022 Im Terminal C des früheren Flughafens Berlin-Tegel ist das Ukraine-Ankunftszentrum TXL eingerichtet. 1600 Betten stehen aktuell für Kriegsflüchtlinge zur Verfügung. Bis Jahresende sollen weitere Plätze geschaffen werden. Dafür werden neben den zwei bereits aufgestellten Zelten weitere Zelte aufgebaut. Foto: Sabine Kinkartz/DW

柏林为接纳更多乌克兰难民做准备 22.11.2022

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Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy, right, and European Commission President Ursula von der Leyen attend the EU-Ukraine summit in Kyiv, Ukraine, Thursday, Feb. 2, 2023. (AP Photo/Efrem Lukatsky)

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欧盟委员会主席在基辅宣布，欧盟将对俄罗斯采取更多的制裁措施，其中包括对俄罗斯及白俄罗斯相关人士实施入境限制并冻结财产。与此同时，欧盟还进一步扩大了为乌克兰提供的军事培训项目。此外，向乌克兰提供战斗机似乎也不再是"禁忌话题"。

ACHTUNG: SPERRFIRST 24. APRIL 00:01 UHR. - SPERRFRIST 24.04. UM 00.01 UHR - ARCHIV - Ein F-16 Kampfflugzeug der rumänischen Luftwaffe steht am 07.10.2016 auf einem Rollfeld in Borcea, Rumänien. Der US-Konzern Lockheed Martin ist Hersteller der F-16 Flugzeuge. Am 24.04.2017 veröffentlicht das Stockholmer Friedensforschungsinstitut Sipri Zahlen zu den weltweiten Rüstungsausgaben 2016. Foto: Robert Ghement/EPA/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

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German Chancellor Olaf Scholz addresses the lower house of parliament Bundestag in Berlin, Germany January 25, 2023. REUTERS/Fabrizio Bensch

德美宣布坦克援乌 俄罗斯斥会让冲突升级 26.01.2023

德国宣布向乌克兰提供14辆豹2坦克。稍后拜登总统也宣布向乌克兰提供31辆M1艾布拉姆斯主战坦克。乌克兰欢迎这个虽迟但到的决定。俄罗斯严厉提出批评，指责德国此举极为危险，会让冲突升级。

Ukrainisches Militär unweit von Bachmut Ort: Ostukraine Datum: Januar 2023 Tags: Ukraine, Donbas, Bachmut, Russlands Krieg gegen die Ukraine, Panzer (c) DW/ O. Indyukhova

乌克兰坦克部队: 与俄罗斯人、疲惫和严寒作斗争 28.01.2023

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