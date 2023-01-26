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德国军队缺乏人员、装备和战略。 多年备受冷落之后，俄罗斯入侵乌克兰让德国人如梦初醒，加强联邦国防军成为当务之急。 但新的态度、政策和资金是否足以扭转国家军队的窘困局面？
欧盟委员会主席在基辅宣布，欧盟将对俄罗斯采取更多的制裁措施，其中包括对俄罗斯及白俄罗斯相关人士实施入境限制并冻结财产。与此同时，欧盟还进一步扩大了为乌克兰提供的军事培训项目。此外，向乌克兰提供战斗机似乎也不再是"禁忌话题"。
美国总统拜登表示，不会向乌克兰提供F-16战斗机。德国上周也有类似表态。法国总统马克龙则表示不排除，但也警告要防止战争升级。巴西总统卢拉拒绝了德国的请求，表示不会向乌克兰提供猎豹式防空坦克的弹药。卢拉还称，打算与中国国家主席习近平一道在交战双方之间进行调解。
德国宣布向乌克兰提供14辆豹2坦克。稍后拜登总统也宣布向乌克兰提供31辆M1艾布拉姆斯主战坦克。乌克兰欢迎这个虽迟但到的决定。俄罗斯严厉提出批评，指责德国此举极为危险，会让冲突升级。
德国之声记者在巴赫姆特附近实地采访了乌克兰装甲部队成员，听他们讲述前线的情况以及他们为何需要现代化的西方设备。
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