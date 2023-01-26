美、德明言不会给基辅战机 法国称“原则上无禁区”

美国总统拜登表示，不会向乌克兰提供F-16战斗机。德国上周也有类似表态。法国总统马克龙则表示不排除，但也警告要防止战争升级。巴西总统卢拉拒绝了德国的请求，表示不会向乌克兰提供猎豹式防空坦克的弹药。卢拉还称，打算与中国国家主席习近平一道在交战双方之间进行调解。