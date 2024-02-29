德国军舰被指误击美国无人机 所幸没打中

（德国之声中文网）据多家德语媒体本周三（2月28日）报道，一艘被派往红海保护商船的德国海军护卫舰差点意外击落一架美军无人机，险些酿成友军误击的乌龙事件。

周一运气好：误击友军但没打中

德国国防部证实，周一（2月26日）发生了一起涉及盟国的无人机事件，但未透露具体国家。

德国国防部长皮斯托瑞斯（Boris Pistorius）说，黑森（Hesse）号护卫舰执行欧盟任务于周末抵达该地区，帮助确保国际航运免遭也门受伊朗支持的胡塞武装的袭击。

德国外交部发言人施特普弗勒（Michael Stempfle）说：“后来才明白这不是一架敌方无人机。”

据《明镜周刊》报道，幸运的是，由于“技术缺陷”，向无人机发射的两枚导弹没有击中目标，而是坠入海中。

周三运气更好：瞄准敌机而且打中了

《明镜周刊》在未引述消息来源的情况下猜测，这架无人机可能是“美国反恐任务的一部分”，与红海任务无关，但称军方官员认为，这次友军误击事件表明，参与也门周边地区各种任务的盟国之间的协调“需要改进”。

《法兰克福汇报》补充说，“众所周知，美国在该地区使用的作战无人机与红海行动无关”。

由240名德国士兵和水手组成的“黑森”号周三运气更好，在15分钟内成功击落了两架胡塞武装的无人机。

据德国军方称，德国议会上周五批准此次任务后，“黑森”号于上周末抵达红海。

皮斯托瑞斯周三表示，“事实证明，在二月初派遣护卫舰是正确的，这样它可以在任务批准后……立即开始行动”。

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（法新社、德新社）

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