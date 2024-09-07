德国军舰会否穿越台湾海峡？军方讳莫如深

在太平洋巡航的德国巴登符腾堡号护卫舰目前停靠韩国仁川，下一站是马尼拉。该舰是否会取道台湾海峡？——德国海军少将拒绝透露具体航线，强调首要任务是维护通航自由。

（德国之声中文网）对于德国巴登符腾堡号护卫舰（Baden-Württemberg）可能将穿越台湾海峡的消息，德国军方至今保持低调态度。“我们在这里是为了维护国际海域的通航自由。我们没有理由透露航行的路线”，德国海军少将舒尔茨（Axel Schulz）在韩国仁川港停靠访问时表示。中国政府将台湾视为一个分离省份，并且宣称在必要情况下不排除“武统”选项。

据德新社报道，巴登符腾堡号护卫舰和法兰克福号补给舰正在太平洋海域编队执行巡航任务，目前正在韩国停靠访问。这两艘德国军舰此前也参与了联合国对朝鲜制裁措施执行情况的监督任务。

“安全可靠的海上航线，尤其是从东南亚到欧洲以及北美的航线，是我们所有国家经济繁荣发展的先决条件”，舒尔茨少将表示。他也强调，通过电报传送舰只的航行计划违反执行任务安全规范。

8月2日，舒尔茨少将陪同德国防长视察巴登符腾堡号 图像来源: Soeren Stache/dpa/picture alliance

该舰队的下一站是马尼拉，如果取道台湾海峡，那么这将是2002年以来第一次有德国军舰穿越这道位于中国大陆和台湾之间的狭长海峡。

早在今年五月，柏林方面表示不排除德国海军护卫舰穿越台湾海峡之后，中国外交部发言人林剑就做出了回应，强调“尊重各国依据国际法享有的航行权利，但坚决反对任何国家以航行自由为名，挑衅、威胁中国主权和安全”。

“他们在观察我们，但是保持安全距离”

巴登符腾堡号编队在执行太平洋巡航任务期间，经常被中国海军舰艇跟踪。德国海军少将舒尔茨表示：“他们在观察我们，但是始终保持安全距离。这不会令我们感到不安。”

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在仁川港发表讲话时，舒尔茨还表示：“这次部署的总体目标是重申德国致力于维护基于规则的国际秩序，但同时也要本着互信合作的精神与伙伴和盟友进行实践和思想交流，并且预防潜在冲突的发生。”

上个月，德国加入了美国领导的联合国军司令部（UNC），这个驻扎在韩国的司令部帮助该国守卫戒备森严的南北边境，并且承诺在发生战争的情况下保卫韩国。

今年6月，朝鲜和俄罗斯签署了防卫互助协定，美国及其盟友指责平壤向俄罗斯提供武器，用于打击乌克兰。

“发生在俄罗斯和乌克兰的事情会直接影响到韩国”，德国驻韩国大师施密特（Georg Schmidt）表示，“发生在朝鲜的事情也会直接影响到德国。”

（德新社、路透社）

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