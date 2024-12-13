德国军方：俄罗斯准备放弃叙利亚基地

德国军方评估认为，俄罗斯正在做出放弃叙利亚军事基地，即赫梅米姆空军基地以及塔尔图斯军港的决定。

(德国之声中文网)据德新社的消息，德国国防部的一份内部文件显示，俄罗斯正在放弃其在叙利亚的军事基地。

该文件指出，俄罗斯的地中海军队已经撤离了位于叙利亚地中海岸的塔尔图斯基地（Tartus）。文件写道，叙利亚新政权提供的安全保障可能仅限于允许俄罗斯部队撤离，而非长期驻留。

俄罗斯位于拉塔基亚（Latakia）以南的赫梅米姆空军基地（Khmeimim）和塔尔图斯港基地，过去曾被用作俄罗斯通往北非利比亚的后勤枢纽，增援俄罗斯在非洲的军事力量。

德国国防部的分析称，失去赫梅米姆基地会对俄罗斯前往利比亚的空中运输造成影响，因为运输路线将明显拉长，军队的运载能力将因此下降。在没有中转基地的情况下，重型货物的运输只能飞经土耳其，而北约对安卡拉提供飞越许可持批评态度。

文件最后评估道，尽管失去叙利亚的基地会在短期到中期内影响俄罗斯对非洲的后勤补给，但这对俄罗斯目前在非洲的军事行动"原则上不会造成重大影响。"

塔尔图斯港迄今为止是俄罗斯在东地中海的唯一军事基地。文件认为，如果未能与叙利亚新政权达成协议，俄罗斯在地中海的海上存在将受到限制。

(德新社)

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