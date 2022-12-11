 德国军备问题不断：美洲狮坦克 “趴窝” | 德国新闻 | DW | 19.12.2022

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德国新闻

德国军备问题不断：美洲狮坦克 “趴窝”

被视为德国陆军“重器”、并计划在北约发挥重要作用的美洲狮坦克看来无法胜任。在一次演练中，18台该型号坦克全部因技术问题而无法上阵。

“美洲狮”坦克技术问题层出不穷

“美洲狮”坦克技术问题层出不穷

（德国之声中文网）德国联邦国防军的“美洲狮”（Puma）步兵战车在演练中遭遇重大技术问题。德国《明镜》周刊报道，在短短几天里，参与演练部队的所有18辆美洲狮坦克都因故障无法继续使用。

第十装甲师指挥官少将布特勒（Ruprecht von Butler）因此紧急致信陆军总部和国防部。情况之所以棘手，是因为此次演习涉及的坦克属于一批特殊配置，联邦国防军第37装甲旅明年1月参加北约快速反应联合部队，就计划配备该型号坦克。

在布特勒看来，该型坦克出现了“彻底掉链子”的状况。《明镜》报道引述他在信里描述，在前一天的射击演习中，硕果仅存的两台美洲狮坦克在入列一个半小时后也发生了故障，其中一台的驾驶舱甚至线路起火。

该坦克的电子系统易出故障，已是众所周知的事实。信中称，技术问题如此频繁发生，尚属首次。但迄今为止，美洲狮坦克仅在北德平原的射击训练场上行驶过，且“使用强度不高”。负责装甲车维护的部门对此的评估是，这批坦克要完全恢复实战能力，至少需要3到4个月时间。

  • Kampfpanzer Leopard 2 Der Wehrbeauftrage des Bundestags, Hans-Peter Bartels, schrieb in seinem Ende Januar vorgestellten Jahresbericht: Von einer materiellen Vollausstattung ist die Truppe weit entfernt. In allen Bereichen mangelt es an Material. Auch beim Kampfpanzer Leopard 2 herrscht seit Jahren Mangel. Nur ein geringer Teil ist einsatzfähig.

    德国联邦国防军亟待解决的装备“黑洞”

    豹2型坦克

    联邦议院国防专员巴特尔斯(Hans-Peter Bartels)在其一月底提交的年度报告中写道：“联邦国防军远说不上装备齐全。几乎每个领域都缺器材。”联邦国防军的豹2型主战坦克也存在这个问题，只有一小部分可以投入使用。

  • Schützenpanzer Puma Nicht besser sieht es beim Schützenpanzer Puma aus: Im Februar waren von 244 ausgelieferten Fahrzeugen nur 60 einsatzbereit. Das Verteidigungsministerium beklagte die Qualität bei der Auslieferung der fabrikneuen Geräte. Eigentlich handelt es sich nur um eine Testversion: Die volle Einsatzreife der Puma-Panzer wird nicht vor 2024 erwartet.

    德国联邦国防军亟待解决的装备“黑洞”

    美洲狮步兵战车

    “美洲狮”步兵战车的情况也不乐观。今年2月，在244辆交付的战车中，只有60辆可以投入使用。国防部对于这些新设备的交付质量不满。实际上，它们只是试用版：预计这款战车完全准备就绪不会早于2024年。

  • Reparieren, reparieren, reparieren... Die Reparatur-Einheiten sind im Dauereinsatz. Aber auch das läuft nicht ohne Probleme ab: Teilweise fehlen wichtige Ersatzteile und - so beklagt es der Wehrbeauftragte - seien bei den Industrie-Instandsetzungen viel zu lange Wartezeiten mittlerweile die Regel.

    德国联邦国防军亟待解决的装备“黑洞”

    修来修去

    维修部队永远在忙。而这里也不是没有问题：有时会缺少重要的备件。国防专员巴特尔斯抱怨道，目前工业维修总是“等待时间过长”。

  • Transportflugzeug A400M Flugzeuge, die am Boden bleiben: Beim Transportflugzeug Airbus A400M ist das ein Dauerzustand. Lange galt der A400M als Pannenflieger: Er war teurer als kalkuliert, kam später als geplant und konnte weniger als vereinbart. Weil zu wenige Maschinen einsatzbereit sind, fliegt die Bundeswehr weiter mit der 50 Jahre alten Transall.

    德国联邦国防军亟待解决的装备“黑洞”

    A400M运输机

    不上天的飞机：对于军用运输机A400M而言，这是常态。在很长一段时间里，这款运输机被看作是“问题飞机”——费用比预计的高；到货比预计的晚；功能比预计的少。由于可以投入使用的飞机太少，目前联邦国防军还在继续使用已用了50个年头的C-160运输机。

  • Kampfhubschrauber Tiger Nach einem internen Bericht ist auch nur ein kleiner Teil der Bundeswehr-Hubschrauber tatsächlich einsatzbereit: Danach verfügen etwa die Heeresflieger über 53 Kampfhubschrauber des Modells Tiger. Davon waren im vergangenen Jahr durchschnittlich aber nur 11,6 einsatzbereit. Bei den Transporthubschraubern des Typs NH90 und CH-53 sind die Zahlen ähnlich desaströs.

    德国联邦国防军亟待解决的装备“黑洞”

    虎式军用直升机

    根据一份内部报告，联邦国防军的直升机中也只有一小部分达到战备水平。报告称，德国陆军航空兵有53架这种虎式武装直升机，然而去年平均只有11.6架可以投入使用。而NH90和CH-53型运输直升机的情况也是类似灾难性的。

  • Segelschulschiff Gorch Fock Die Sanierung des Segelschulschiffs Gorch Fock sollte zunächst nur zehn Millionen Euro kosten. Inzwischen ist dieser Betrag förmlich explodiert - auf 135 Millionen Euro, wovon bisher knapp 70 Millionen Euro gezahlt wurden. Die damalige Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen räumte ein, dass es bei der ersten Kostenschätzung der Bundeswehr schwere Fehler gegeben habe.

    德国联邦国防军亟待解决的装备“黑洞”

    海军训练舰“戈尔希·福克”

    海军训练舰“戈尔希·福克”（Gorch Fock）本来的维修费用应只有1000万欧元。如今，花销已经爆炸，激增至1.35亿欧元，目前付了将近7000万。前防长冯·德莱恩承认，联邦国防军在预估费用时出现严重错误。

  • U-Boot U-212A Generalinspekteur Eberhard Zorn beklagte im März in einem internen Bericht die Lage. Besonders prekär sei sie bei der Marine: Im vergangenen Jahr habe über einen Zeitraum von fünf Monaten kein einziges U-Boot der Klasse U-212A für Einsätze zur Verfügung gestanden. Der Bericht hatte Konsequenzen: Künftig, so Ursula von der Leyen, sollten solche Zahlen geheim bleiben.

    德国联邦国防军亟待解决的装备“黑洞”

    212型潜艇

    德国联邦国防军总检察长佐恩（Eberhard Zorn）在今年3月的一份内部报告中对目前的情况表示不满，海军的情况尤为岌岌可危：在去年的5个月中，没有一艘212型潜艇处于战备状态。该报告引发的后果是：时任防长冯·德莱恩表示，未来不再公开这些数字。

  • Sturmgewehr G36 Die Soldaten mochten es, die Ministerin aber nicht: Weil das Sturmgewehr G36 bei Laborversuchen unter extremen Temperaturbedingungen ungenau schoss, wurde es aussortiert. Der Vergabe-Prozess für die Beschaffung eines Nachfolgemodells war aber von Pleiten, Pech und Pannen gekennzeichnet. Der Bundesrechnungshof kritisierte schwerwiegende Mängel in der Ausschreibung

    德国联邦国防军亟待解决的装备“黑洞”

    G36自动步枪

    士兵们想要这款突击机枪，而防长不想要。这款机枪因为在实验室极端温度条件下测试时出现射击不准确而被剔除。然而，配置后继枪型的过程非常不顺利，可以概括为花费高、运气差、故障多。

  • Ausrüstung mangelhaft Doch nicht nur bei Großgeräten drückt der Schuh: Der Wehrbeauftragte Bartels beklagte auch, dass immer noch viel zu wenige Ausrüstungsgegenstände wie Schutzwesten, Stiefel, Bekleidung, Helme oder Nachtsichtgeräte vorhanden seien. Als Haupthindernis erlebten die Bundeswehrangehörigen die Überorganisation von allem und jedem; sie sprächen vom Bürokratiemonster Bundeswehr.

    德国联邦国防军亟待解决的装备“黑洞”

    基本装备也存在缺陷

    不仅仅是这些大型设备存在问题：国防专员巴特尔斯指出，防护背心、靴子、衣服、头盔以及夜视设备这些装备也太少，而造成这些问题的主要原因是繁冗复杂的官僚体制。

    作者: Martin Muno


如果美洲狮坦克不能按计划在2023年4月底前到位，将由服役年龄更久的“黄鼠狼”坦克（Marder）取而代之，加入北约快速反应联合部队。

 “美洲狮”原本应是替代“黄鼠狼”的新一代步兵装甲战车。2009年德国国防部订购了409辆该型号坦克，总价31亿欧元。目前订单已缩减到350辆，但单价却从760万欧元飙升到了1700万欧元。它是全球最昂贵的步兵装甲车，而技术问题却层出不穷。

美洲狮坦克由德国本土军火制造企业克劳斯-马费·魏格曼（Krauss-Maffei Wegmann）和莱茵金属陆上系统（Rheinmetall Landsysteme）出品，去年刚刚通过了实战能力的认证。但此前多年间，这款战车就已被媒体赋予了“抛锚坦克”的绰号。

据《世界报》报道，鉴于美洲狮坦克出现的重大问题，本周一（12月19日）德国国防部临时召开危机会议磋商对策。除国防部长拉姆布莱希特（Christine Lambrecht）外，国防部国务秘书齐默（Benedikt Zimmer）、联邦国防军总监措恩（Eberhard Zorn）、陆军总监麦斯（Alfons Mais）也将与会。

 

（德新社、法新社、明镜）

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