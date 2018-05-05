德国军备堪忧：七成新坦克纯属摆设

（德国之声中文网）即便是那些最新的坦克、战斗机和直升机，实战能力也令人不敢恭维。根据德国国防部提供的最新数据，2017年移交军方的97台大型军用器械中，目前只有38台可以投入使用。也就是说，可投入实战的比例只有39%。联邦军的努力目标是，将这一比例提升至70%。

这些大型军用器械中，最令国防部头痛的无疑是A400M运输机和美洲豹装甲车。德国联邦议院国务秘书彼得·陶贝尔（Peter Tauber ）回复左翼党相关质询时表示，"这些军用器械在供货时，质量就存在着极大的提升空间。我们认为，军工行业有义务履行保证质量的义务。"

去年提交使用的71台美洲豹装甲车中，有27台可投入使用，而A400M运输机只有半数可以运行。新型直升机的情况则更是差强人意：2017年交付使用的七架"虎"式直升机中，目前只用两架可以运行，而七架"NH90"型直升运输机中可供使用的也只有四架。而四架全新的"台风"式战斗机中只有一架可以执飞，国防部对此的解释是，电脑系统正在更新，"其他三架战斗机很快也会投入使用。"

早在今年五月，"台风"战机的质量问题就曾引起媒体关注。《明镜》一篇报道称，根据联邦国防军的相关报告，在2017年，总共128架台风战机当中，只有39架具备随时出动的能力。而德国对北约的承诺则是，紧急情况下，德方可出动82架"台风"战斗机。

对联邦军总共53个武器系统中五千个样本进行抽样调查的结果显示，新型军用器材合格率甚至低于平均水平。2018年2月发表的审核报告显示，联邦军全部武器的可使用比例略高于50%。

德国国防部长冯德莱恩明确表示，明显提高军用器械的合格率将是她的主要目标。但左翼党政治家霍恩则认为，冯德莱恩很难实现这一目标。他说："军火工业刚刚交付使用的兵器就有这么多的质量问题。军火工业一手收钱，一手交货，但产品却是无法使用的，这一现状实在无法接受。"他表示，军火工业提交的产品必须百分之百满足实战要求，"国防部长冯德莱恩竟然容忍让纳税人为军火工业的劣质产品买单，这简直是一个丑闻。"